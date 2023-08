VITERBO - Con la Festa dei Calendari voluta dal Cr Lazio sono stati svelati i gironi dei prossimi campionati di Eccellenza e Promozione. C’era molta attesa per la pubblicazione del gruppo A dove milita l’unica squadra della Tuscia (la Favl Cimini Viterbo che chiameremo Fc Viterbo) e le compagini del comprensorio tirrenico e dell’area a nord della Capitale. Campionato al via il 3 settembre ed ecco i due raggruppamenti con la prima giornata.

GIRONE A. Fanno parte del girone A l’Astrea, W3 Maccarese, Audace 1919 di Genazzano, Amatrice Rieti, Aurelia Antica Aurelio, Academy Ladispoli, Citizen Academy di Ciampino, Valmontone 1921, Luiss, Aranova, Montespaccato, Pescatori Ostia, Pomezia Calcio 1957, Romulea, Villalba, Fc Viterbo, Campus Eur e Civitavecchia 1920. Nella prima giornata il calendario mette a confronto i seguenti team: Astrea-.W3 Maccarese, Audace 1919- Amatrice Rieti, Aurelia Antica Aurelio-Academy Ladispoli, Citizen Academy-Valmontone, Luiss-Aranova, Montespaccato-Pescatori Ostia, Pomezia-Fc CViterbo, Romulea-Campus Eur e Villalba Civitavecchia.

Queste invece le formazioni del girone B che per la maggior parte dei casi comprende squadre della zona a sud di Roma: Atletico Pontinia, Città di Anagni, Centro Sportivo, Racing Ardea, Ferentino, Colleferro, Gaeta, Nettuno, Monte San Biagio, Pro Calcio Tor Sapienza, Roccasecca T. San Tommaso, Vicovaro, Vis Sezze, Certosa, Lodigiani Calcio, Città di Formia, Terracina, Unipomezia 1938.

Intanto continua a lavorare il team del Fc Viterbo anche ieri impegnato sul campo di Vallerano. Nel prossimo test i cimini-viterbesi ospitano il team di Promozione del San Venzano e per Nardecchia ed i suoi ragazzi sarà un altro banco di prova in vista dell’inizio del campionato che dopo la sfide del 3 settembre a Pomezia proporrà per i neo gialloblu l’esordio casalingo contro la Luiss il 10 settembre, a seguire il 17 settembre la trasferta contro l’Astrea, il 24 la sfifda interna contro il Villalba , il 1° ottobre la trasferta di Ciampino contro il Citizen Academy.

