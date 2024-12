Ventottesima giornata del campionato di calcio a 5 amara per l’Active Network sconfitta in casa per 5-0 dal quotato Futsal Napoli. Gli orange di mister Monsignori hanno retto bene nella prima frazione per poi sciogliersi come neve al sole nella ripresa quando i partenopei si sono portati in vantaggio con Borruto e in circa 8 minuti si è consumata la netta sconfitta sotto i colpi di Bolo dal dischetto, Ercolessi, Duarte e ancora Borruto. Inutile ogni tentativo anche utilizzando il portiere di movimento in campo per arrivare quanto meno al gol della bandiera. Troppo più forte la compagine di mister Colini che tra l’altro cercava assolutamente i tre punti per confermare il suo secondo posto utile nella griglia del playoff dietro alla capolista Olimpus che già da qualche settimana ha chiuso il discorso legato alla prima posizione. Fortunatamente per l’Active non è cambiato nulla in fondo alla classifica perché a parte l’ennesima sconfitta della già retrocessa Verona (2 punti) ci sono stati i ko dello Sporting Ciampino e del Mantova penultime a 18 punti e in teoria possibili rivali per l’Active nell’eventuale playout tra tredicesima e dodicesima, playout che però non si giocherà se tra le contendenti ci sarà uno scarto di almeno 8 punti e al momento la differenza è di 12 quando restano da giocare soltanto due turni con il Ciampino che tra l’altro è reduce da 12 sconfitte consecutive e non dà segnali di ripresa. Resta il rammarico di non essere riusciti già a chiudere i conti per il discorso salvezza in questa fase finale della stagione dove l’Active con i suoi soli 4 punti ottenuti nelle ultime 8 giornate (vittoria con la cenerentola e retrocessa Verona e pareggio con il Mantova) è andata incontro ad una netta flessione di risultati e rendimento. Ma la salvezza rimane ad un passo. Ora la sosta ed il prossimo impegno,ancora casalingo si giocherà sabato 20 aprile con la sfida interna contro l’Italservice Pesaro dove si spera di chiudere ogni conto per poi recarsi nell’ultima trasferta contro la Feldi Eboli senza alcun assillo.

L’omaggio floreale al compianto giornalista D'Avino con capitan Curri che porta in tribuna un mazzo di fiori (Famiano Photo)

Prima del match è stato ricordato il compianto e prematuramente scomparso Vincenzo D’Avino direttore di Calcio a 5 Live. Capitan Curri ha deposto in tribuna un mazzo di fiori e la compagine dell’Active è entrata in campo con gli atleti della società dello Zucchero Filato Aps. Tanta commozione ed applausi a ricordo dello sfortunato giornalista.

