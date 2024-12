Esordio amaro per il Real Fabrica nella prima sfida del secondo turno della Coppa Divisione Under 23 strutturata in un girone all’italiana con gare di sola andata. Girone composto da sei formazioni. La prima si qualificherà per gli ottavi ma è importante cercare di arrivare con un buon punteggio come seconde visto che ci saranno ben 11 ripescaggi (oltre alle 21 prime) per arrivare al tabellone dei sedicesimi. Il Real è stato messo subito in castigo dal calendario visto che ha affrontato fuori casa il colosso del girone, quella Roma 1927 (nella scorsa stagione Olimpus) che è vice campione d’Italia della categoria e che dopo un primo tempo in equilibrio (2-1 per i romani) ha straripato nella ripresa aggiudicandosi il match per 6-1. Gol della bandiera del Real siglato da Melillo. Nelle altre due gare conferma del fattore campo con gli umbri del Grifoni ed i reatini delo Spes Poggio Fidoni che hanno avuto largamente la meglio rispettivamente contro Cures ed Italpol. Domani si giocheranno le gare della seconda giornata e alle 16 al PalaAnselmi di Fabrica di Roma i padroni di casa di mister Lucchetti ospiteranno lo Spes Poggio Fidoni e non avranno alternative alla vittoria se vogliono rimettersi in corsa quanto meno per il secondo posto. Gli altri match di domani sono Italpol-Grifoni e Cures Roma-Roma 1927. In classifica ovviamente a 3 punti abbiamo le squadre che hanno vinto nella prima giornata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA