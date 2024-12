Ancora un fine settimana di soddisfazioni per la Mabuni Club, impegnata al Trofeo Regionale Csen Lazio di Morlupo (Roma), che ha visto la presenza di 1128 atleti, in rappresentanza di 56 società, arrivate anche da Campania e Abruzzo. I civitavecchiesi si sono presentati con sei atleti ed hanno portato a casa due ori con Simone Conversini e Maddalena De Marco, quest’ultima alla sua prima esperienza di gara.

Terzo posto, invece, per Lorenzo Miceli e Valerio Rovetto. Quinti Manuel Miceli e Leonardo Sepe. Esperienza speciale per Giada Conversini, che ha guidato i compagni dall’angolo in qualità di coach.

©RIPRODUZIONE RISERVATA