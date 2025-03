Il Grand Soleil 43 “Athyris&Co”, appartenente all'armatore Piergiorgio Nardis, si aggiudica il Trofeo Porti Imperiali in ricordo di Emanuela Paola Re. Quest'ultimo, competizione riguardante il mondo della vela e valido per l'accesso al campionato italiano, è stato organizzato dal Circolo Velico Fiumicino con il patrocinio di Fiv e Uvai. Nonostante svariate difficoltà a livello di mare e di vento, che a loro volta hanno creato inizialmente problemi alle imbarcazioni con il successivo spostamento del percorso a bastone da parte del Comitato di regata, la gara si è comunque svolta con le consuete due prove in programma. Tra gli altri piazzamenti, quello a pari punti tra “Nautilus Mai tai Roa” di Pino Stillitano e “Wanax” di Cosimo Giovanni Jonata, rispettivamente argento e bronzo. Discorso diverso, invece, per Il First 40 “Sayann” di Paolo Cavarocchi. Soltanto cinque distanze di distacco e quarto posto in classifica. Prossimo appuntamento dal sapore enogastronomico, dato che domenica 11 maggio andrà in scena “Velegustate”, un incontro dove si gareggierà e al contempo si potranno degustare piatti cucinati a bordo.

Ale. Gi.

