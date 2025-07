Tutto pienamente confermato. Dopo Samuele Garbini, un altro elemento ex Dcl Edilizia entra a far parte della Ste.Mar 90 Cestistica. Si tratta di Matteo Mastropietro, che lo scorso anno ha fatto molto male ai colori rossoneri, nei due successi dei gialloneri nei confronti dei civitavecchiesi nel campionato di serie C. Mastropietro, invece, è un classe 2001, che in serie C ha superato i 9 punti e mezzo di media.

Come già detto, è stato tra i protagonisti dei due successi della Dcl contro Civitavecchia, con i due dati sul tabellino dei punti che sono il secondo e il terzo dato migliore a canestro del suo campionato. Cresciuto nel vivaio della Rim Cerveteri, è considerato un elemento che ha eleganza ed energia, con giocate da autentico fuoriclasse.

Per diversi anni Mastropietro è stato alla Uisp 18 Roma, con cui ha anche giocato i campionati U18 Eccellenza nazionale. Il nuovo giocatore dei civitavecchiesi si è già presentato all’ambiente e alla tifoseria, che già conosce, ma da avversario. Quindi prosegue la campagna di rafforzamento della società del presidente Stefano Rizzitiello, che vuole chiaramente riscattare la negativa stagione avuta nella prima esperienza nella nuova serie C interregionale.

