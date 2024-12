Trasferta romana (ore 11) per l'Aranova sul campo di Montespaccato, che si scontrerà contro una delle formazione titolate per salire in D. Tartaglione e compagni sono su di giri, reduci da quattro vittorie di fila, che hanno riportato entusiasmo nell'ambiente rossoblu. Per la gara di domenica, dove la posta in palio è alta, ci sono molte speranze di tornare a casa con un risultato positivo. Del resto, è una formazione l'Aranova che si è lasciata alle spalle il periodo buio, come ha confermato il difensore Tartagliato, arrivato a dicembre dopo una prima parte a Valmontone. «In effetti ci siamo ripresi alla grande, sia moralmente che in classifica, che ora ci rivede risalire la china dopo un momento di appannaggio - commenta il difensore- . Sappiamo che quella di Montespaccato sarà una gara molto insidiosa, di fronte a una squadra che non può permettersi di perdere . Ce la metteremo tutta per portare avanti questo periodo favorevole».

