Trasferta da dimenticare per il Tolfa. Nella seconda giornata del campionato Promozione Lazio girone A i collinari allenati dal tecnico Roberto Macaluso hanno ceduto per 2-1 (doppietta di Pisilli) sul campo capitolino del Palocco al termine di una partita dai due volti: dopo un primo tempo in cui i biancorossi sono andati sotto di due reti, nella ripresa il Tolfa è riuscito a creare buone occasioni che non sono state concretizzate, fino poi ad accorciare le distanze a seguito di un autogol dei padroni di casa.

Nel primo tempo i tolfetani sono scesi sul campo con poca determinazione a fronte di un Palocco affamato di vittoria che fin da subito ha spinto forte sull'acceleratore fino a passare in vantaggio; poi la squadra collinare ha preso in mano il gioco e si è resa più volte pericolosa senza però riuscire a pareggiare, sul finire del primo tempo c'è stato il raddoppio dei padroni di casa. Nella ripresa si è visto un Tolfa diverso e più capace di rendersi pericoloso fino ad accorciare le distanze, ma poi è mancato il gol per riuscire almeno a pareggiare a portare a casa un meritato un punto.

«È stata una brutta sconfitta - spiega mister Roberto Macaluso - abbiamo approcciato male la gara disputata su un campo di terra in cui è stato difficile giocare. Il Palocco è passato subito in vantaggio; la squadra avversaria ci ha aggredito e sono stati più sul pezzo. Noi nei primi 20 minuti abbiamo avuto qualche difficoltà, poi abbiamo preso in mano il gioco, ma alla fine del primo tempo abbiamo subìto il secondo gol. Nella ripresa abbiamo cercato di accorciare le distanze e abbiamo creato più di un'occasione ma non siamo riusciti a fare gol se non nel finale. Abbiamo accorciato con un autogol ma la prestazione dei nostri ragazzi non è stata buona come quella contro il Santa Marinella, quindi bisogna rimboccarci le maniche e preparare subito la partita della settimana prossima».

La prossima settimana il team di patron Alessio Vannicola andrà alla ricerca del pronto riscatto: gli avversari di turno domenica pomeriggio allo Scoponi di Tolfa saranno i tirrenici della Pescatori Ostia, una squadra ostica che non verrà di certo per tornare a casa a mani vuote.

