Uno scialbissimo pareggio per 0-0 nel recupero del campionato di Eccellenza tra Favl Cimini Viterbo e Ladispoli. Un punto per uno che non serve a nessuno con un Viterbo inguardabile e un Ladispoli che quanto meno, considerando anche il suo terzultimo posto in graduatoria è apparso più battagliero e atleticamente messo meglio anche se la vittoria che manca dal 17 dicembre e che resta un optional con 4 punti (altrettanti pari) nelle ultime 12 giornate. Primo tempo a dir poco soporifero con nessuna azione degna di nota nel confronto dello “Stefanucci” con la compagine ospite meglio messa in campo e con qualche punto in più a livello di gioco. Portieri inoperosi e grande noia sugli spalti per un confronto senza sussulti. Al 31’ conclusione di Nesta ma l’assistente vede Capuano in posizione di fuorigioco e tutto è vanificato. Replica del Ladispoli con una conclusione del neo entrato Ruggiero dalla lunga distanza e Bertollini devia in angolo. Replica di Kordic per il Viterbo su assist di Ciucci ma il tiro finisce lontanissimo dai pali della porta difesa da Tomarelli. I gialloblu insistono, ci prova Capuano che preferisce andare al tiro anziché servire Cissé e ottiene soltanto un angolo. Negli ultimi minuti il Viterbo ci prova con inconsistenti lanci lunghi mentre i rossoblu di Puccica battono una lunga serie di angoli senza nessun risultato. In pieno recupero conclusione lenta di Ciucci, nessun problema per Tomarelli e finisce come era iniziata. Fc Viterbo che staziona in un deludentissimo ottavo posto. Ora la sosta e campionato che tornerà domenica aprile.

IL TABELLINO. Favl Cimini Viterbo: Bertollini, Lo Zito, Giorgi (21’ st Kordic), De Goicoechea, Ottaviani, Silvestroni (10’ st Ciucci), Barduani, Paruzza (26’ st Tollardo) Nesta; Cisse, Capuano. A disposizione: Cadar, Bucca, De Simoni, Guzman, Pompei, Spolverini. Allenatore: Castagnari

Academy Ladispoli: Tomarelli, Colace R. (10’ Reinkardt), Ranieri, Polucci (10’ st Pelizzi), Fiaschetti, Temperini (26’ st Ruggiero), Aracri, Iurato, Ferruzzi, Colace A., Leonardi. A disposizione: Cremona, Bray, Cedeno, Chiappini, Sarigu, Vaccargiu. Allenatore: Puccica

Arbitro: Teresa Loreti di Roma 1. Assistenti: Victor Viziru e Simone Forina entrambi di Roma 1.

Note: Pt 0-0. Ammoniti al 20’ del pt Iurato (L), al 29’ del st Tollardo (V), 32’ st Cisse (V), Angoli: Fc Viterbo (6), Ladispoli (8). Recuperi pt (0), st (4).

