Il torneo internazionale Fip Promises che si è svolto a Novara ha visto Matteo Sargolini e Pietro Giovannini imporsi in finale contro il duo composto da Pirrotta e Indomenico per 6-0/7-5, risultato che li ha portati alla vittoria nella categoria Under 16 .

Gli altri due atleti del Club88 Lorenzo Sargolini (Under 14) e Francesco Spurio (Under 18) si sono invece fermati rispettivamente ai quarti di finale (causa infortunio del suo compagno) e in finale.

Da ieri i giovani civitavecchiesi sono in campo in Spagna a Valladolid per un’altra tappa del circuito Fip Promises. Bilancio estremamente positivo quindi per gli allievi del Padel 88 Accademy.

©RIPRODUZIONE RISERVATA