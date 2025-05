È terminata nel segno del successo l’ottava edizione del torneo Flavio Gagliardini, organizzata dall’associazione onlus dedicata al numero 9 e che si è svolta al campo in erba sintetica del Dlf, che porta proprio il nome dell’attaccante ex Civitavecchia. La manifestazione è stata vinta dall’Empoli, che in finale ha sconfitto il Napoli, il quale ha comunque ottenuto il secondo posto. Il podio è stato completato dalla Roma, che nella finalina ha avuto la meglio nei confronti dello Spezia. Quinta posizione per il Grifone, sesta la rappresentativa civitavecchiese dell’associazione Flavio Gagliardini, settima la Lazio, chiude il Frosinone. questa la classifica finale. In occasione delle celebrazioni sono stati nominati anche i premi individuali: migliore giocatore Ambrosini dell’Empoli, miglior portiere Presutti dell’associazione Flavio Gagliardini. Capocannonieri a pari merito: Tarallo del Napoli e Coccia della Roma. All’ingresso al campo è stato anche collocato un libro dove poter lasciare un pensiero su Flavio, un consiglio per far sì che il torneo migliori ogni anno. Non è mancato anche lo spazio per la solidarietà, con le riffe per le maglie firmate di alcuni grandi campioni della serie A e per la precisione delle squadre romane: Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Mattia Zaccagni. Donati anche gli scarpini del calciatore della Lazio, con i biancocelesti che hanno messo a disposizione anche quelli di Provedel e Castellanos. In occasione dell’evento sono stati anche donati tre nuovi defibrillatori. «Sono stati tre giorni intensi di sano sport e divertimento – raccontano dall’associazione onlus che porta il nome dell’indimenticato bomber – dove i ragazzi si sono scontrati nel rispetto e soprattutto nel ricordo di Flavio. Durante il torneo, la nostra associazione ha donato tre defibrillatori, a tre società sportive locali, tutto questo possibile sempre grazie al vostro sostegno. Volevamo ringraziare chi ha contribuito nella realizzazione del torneo: Port Mobility, Macelleria Mezzana, Chocolart, Danilo, Fontana, Zucchero, Classica, Feuli, Alessio Smeraglia, Nero Bollente , Chalet, Bar Navy, pasticceria Margherita, Traiana, Ferramenta Fas, Ristorante il magnifico, Villa Rosy, ristorante 80 fame, ristorante tramontana, pizzeria the Village, pizzeria le terme, hotel Sunbay, hotel traghetto, hotel Mediterraneo, pasticceria Mauro, Ristorante Caprasecca, ristorante Strada, Pasticceria bon bon, Pasticcerie Nonna Papera, Pasticceria Verde, Tecnoalt. Ogni anno siamo pronti a migliorare e soprattutto mantenere sempre vivo il ricordo di Flavio: non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo».

