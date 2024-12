Sabato riprende il campionato della Stella Carni Viterbo Baseball Under 12, dopo una settimana di riposo. Quest’anno il campionato è organizzato in concentramenti di tre squadre che in ogni concentramento giocano due partite da quattro inning. I concentramenti sono 12 e ogni squadra giocherà 18 partite. Il girone A del Lazio, in cui è inserito il Viterbo Baseball, comprende anche il Montefiascone Baseball, le Red Foxes di Roma e il Cali Roma XIII di Acilia. Il diamante di Viterbo nella sua veste migliore è pronto ad accogliere il suo pubblico in Via Tagete. Stella carni Viterbo Baseball Under 12 giocherà alle 10.30 con il Montefiascone e alle 15.30 con il Cali Roma XIII, mentre alle 13 si incontreranno Montefiascone e Cali Roma XIII. Il Viterbo Baseball quest’anno partecipa a quattro campionati: Under 12, Under 15, Under 18 e, per la prima volta nella sua giovane vita societaria, Serie C. Parliamo adesso di Under 12: è la categoria dei più piccoli che comprende i nati e le nate nel 2012, 2023, 2014 e 2015 più massimo tre giocatori in campo del 2011 che possono far parte della formazione ma mai nel ruolo di lanciatore. Si tratta della categoria in cui gli anni di pratica sul diamante si vedono di più e quest’anno il Viterbo Baseball schiera una squadra nuova di zecca, molti dei suoi componenti infatti hanno visto il campo da baseball solo a fine febbraio avendo praticato nei mesi precedenti solo in palestra, tutti giocatori e giocatrici nuovissimi ma pieni di entusiasmo e curiosità sotto la guida del tecnico Livio Quatrini, coadiuvato a rotazione dagli altri tecnici societari Mauro Quatrini, Federico Morini, Roberto Fortunati, Alessandro Bertollini e dal capo dei tecnici Alberto Massini, tutti impegnati nel creare il gruppo-squadra, nel farli divertire e nello scoprire le capacità di ognuno nei vari ruoli. I giocatori Under 12 di quest’anno sono, in ordine di età: Antonio Pelagalli, Samuele Saccone, Alba Barghini, Mara Dei, Thomas Faccenda, Claudia Stella, Christian Masala, Leonardo Pierangeli, Matteo Capponi, Gabriele Barberi e BrightPhiplip, coadiuvati dai molto navigati Roniel Cabrera Gomez e Vittorio Mazza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA