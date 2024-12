Anche quest’anno tornerà l’appuntamento, ormai consueto, con Sport in Piazza. Il classico appuntamento di inizio stagione sportiva, che coinvolge una miriade di associazioni sportive, e non solo, a piazza della Vita, con l'allestimento degli stand ludici. Come molti ricorderanno, l'anno scorso la manifestazione è stata resa possibile anche grazie alla vittoria, da parte dell’amministrazione Tedesco, del bando presentato dalla Regione Lazio, che, però, quest'anno non lo ha ancora presentato, anche se da Palazzo del Pincio gli esponenti dell’amministrazione Piendibene sono ottimisti riguardo un sostegno dalla Pisana. Nel caso l'ente presieduto da Francesco Rocca non dovesse fornire un supporto economico a Sport in Piazza, l'evento si terrà lo stesso, ma con una formula rimodulata in base alle possibilità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA