VITERBO - Dopo aver messo in archivio la terza giornata di andata del girone A di Promozione domani ben cinque delle sei squadre della Tuscia che disputano questa categoria tornano in campo per le gare di andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia di Promozione (ritorno il 9 ottobre). L’unica estromessa è la formazione del Pianoscarano che tanto bene si sta comportando in campionato (6 punti in tre incontri) e che nel turno preliminare è stata eliminata da quel Capranica che domani alle 15,30 riceverà il Ronciglione United nel più classico dei derby. Sulla carta la compagine di mister Moroni è nettamente favorita anche per il maggior valore che ha tra le seconde linee che nel match odierno potrebbero avere maggiore spazio. L’altro match è sempre dal sapore di derby con il confronto tra il Tarquinia Calcio e la Nuova Pescia Romana. Occasione per entrambe di verificare la propria condizione dopo le gare di domenica in cui il Tarquinia si è inchinato a domicilio alla forza della capolista DuePigreco Roma ed il Pescia ha masticato amaro per non aver saputo gestire il doppio vantaggio nel confronto casalingo con il Borgo Palidoro concluso sul 2-2 con gli ospiti che nella fase finale del match hanno rimontato nel giro di poco più di un minuto le due reti. Terza viterbese a scendere in campo è la Jfc Civita Castellana in difficoltà in campionato (un punto in tre gare) e che domani alle 15,30 gioca la gara di andata dei 32esimi di finale sul campo di un Tolfa Calcio che sta stentando. Al.Giu.Vir.

