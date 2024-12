Torna a Civitavecchia “Città in danza”, la rassegna nazionale dell’Uisp, che si articola in un circuito di manifestazioni territoriali che, dopo le prime tappe in giro per l’Italia, approda al Teatro Traiano. Protagonista sarà la danza, uno sport fatto di gioie e sacrifici, successi ed emozioni. Ballerine e ballerini di varie età metteranno tutto il cuore e tutta l'energia per dare vita a momenti di festa, sport e condivisione con il settore Danza Uisp al centro della manifestazione.

«Città in danza è una manifestazione entrata nel cuore di tutti, appassionati e non. Il concorso è suddiviso in due fasi: la fase uno è organizzata dai Comitati territoriali o regionali Uisp, mentre la seconda è organizzata dal Settore di attività nazionale. All’interno di Città in danza sono previste esibizioni di diverse specialità: danza moderna, classica, hip-hop e poi c’è un settore dove confluiscono tutte le danze etniche e popolari. Anche se la moderna, la classica e la contemporanea rappresentano il grosso della manifestazione. Vengono stilate delle classifiche e in base ad esse si accede alla fase finale».

«La novità di quest’anno riguarda la variazione sulla data delle finali nazionali che si terranno a novembre. Una variazione che consentirà ai Comitati di agevolare gli spostamenti visto che, per le finali, sono previste tre tappe interregionali: una al Nord, una al Centro e una al Sud».

Le categorie che saliranno sul palco del Traiano di Civitavecchia sono: categoria Bambini fino a 9 anni, dai 10 ai 12 anni categoria Junior, dai 13 ai 15 anni categoria Ragazzi, Adulti dai 16 ai 24 anni, Over oltre i 25 anni.

Si inizia la mattina con le masterclass dei professionisti presenti in giuria: alle ore 11 lezione di classico con il maestro Mauro Murri, alle ore 12.40 lezione di modern con il maestro Manolo Casalino ed alle ore 14.30 lezione di hip-hop con il maestro Fabrizio Santi. Le prime due lezioni si svolgeranno presso l’Asd Opera Danza mentre la lezione di hip-hop sarà sul palco del Teatro Traiano.

Alle ore 18 inizierà la vera e propria gara che vedrà esibirsi sul palco l’Asd Effegi Project, l’Asd Ballet Center, l’Asd Opera Danza, l’Asd Urban Stile, L’Asd Centro Danza Classica e Contemporanea, l’Asd Luca’s Dance, l’Asd Dance Studio 2020, l’Asd Taf, l’Asd 100% Danza.

