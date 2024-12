Nuova avventura per Tonino Graniero che sbarca a Cerveteri per diventare il nuovo direttore sportivo del Kaysra. La notizia era trapelata nei giorni scorsi e ora è ufficiale. Un trascorso come calciatore professionista, tanta esperienza anche come allenatore (Ladispoli, Cerveteri, Canale Monterano, Anguillara, Etrurians tra le tante), ora un percorso da dirigente in una società ambiziosa che ha tanta voglia di crescere. Graniero, 65 anni, raggiunge una squadra che ben si sta comportando nel campionato di Seconda categoria e che è attesa da una sfida importante domenica contro il Manziana, fuori casa. «Ho accettato con entusiasmo - ammette Tonino Graniero - perché è un progetto che mi convince, tant’è che ho rifiutato in questo periodo anche altre offerte, di Promozione e altro. Sono consapevole che si possa lavorare bene in questo ambiente e quindi non vedo l’ora di cominciare, anche se sotto un’altra veste». Dunque la prossima giornata per Graniero l’esordio su un campo difficile da ds, lui che ha guidato come allenatore tutte le categorie agonistiche giovanili del Ladispoli (Juniores compresa) ma anche la prima squadra in Eccellenza. L’innesto fa felice il presidente Roberto Muscas. «Siamo davvero contenti di avere con noi una figura così importante - commenta - senza dubbio ci porterà la sua esperienza per migliorarci sempre di più. Stiamo facendo bene, è logico che si deve lavorare per aumentare i giri del motore e avere Tonino con noi è un onore. Vedremo sin da subito se ci possano essere anche delle occasioni per rinforzarci». Il Kaysra è reduce da due vittorie contro il San Nicola, l’ultima e in precedenza in trasferta con il Cura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA