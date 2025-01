Domenica amara, ma con un punto in tasca, per il Civitavecchia Calcio, che pareggia per 2-2 sul campo dell'Ottavia, squadra in fondo alla classifica, nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Torna in formazione Fatarella dopo la squalifica, mentre a centrocampo Canestrelli prende il posto di Proietti. Davanti si rivede Rossetti con una maglia da titolare. Pronti via e subito il Civitavecchia trova il vantaggio: galoppata di Laurenti che crea la superiorità numerica, Rossetti serve Cruz, tiro del brasiliano respinto e Vittorini col destro supera Sordini: 0-1 dopo soli 2 minuti di gioco. Nerazzurri che sfiorano il raddoppio con Vittorini che con un filtrante alto scavalca la difesa mandando Rossetti uno contro uno col portiere, ma il suo tiro è centrale e Sordini manda in calcio d’angolo. Metà di gioco dove l’Ottavia prova ad insidiare la retroguardia nerazzurra con tanti cross e molte palle alte su cui Di Mario, autore di una rete annullata per fuorigioco, è bravo a spizzare di testa in più occasioni senza però trovare la rete del pari: l’ultima chance del primo tempo è a favore dei nerazzurri con un tiro di Fatarella col mancino bloccato da Sordini. Nella seconda frazione di gioco i momenti salienti sono molti pochi, con molta lotta al centro del campo dove ad entrambe le squadre che fanno fatica a rendersi pericolose e nel momento migliore dell’Ottavia; il Civitavecchia realizza il 2-0 con un contropiede su cui ancora Vittorini sigla la sua marcatura personale. Quando tutto sembra chiuso, arriva il gol che accorcia le distanze per i padroni di casa; un lancio buca la difesa nerazzurra e Di Mario si scontra con Romagnoli e l’arbitro segnala un calcio di rigore alquanto dubbio; penalty trasformato dal numero 9, partita riaperta e dopo 2 minuti l’Ottavia segna la insperata rete del pari sfruttando una respinta dopo un colpo di testa su calcio d’angolo, con Paloni che è più lesto di tutti ad arrivare sul pallone e segnare il 2-2 su cui si chiude l’incontro.

L’ANALISI DEL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE. «Non è stata una bella prestazione - commenta il dirigente nerazzurro - abbiamo messo in questa partita tanta forza e poca qualità. Dalla nostra c'è stato il fatto positivo di aver subito sbloccato l'incontro, ma poi le cose non sono andate come sperato. È stata una giornata storta, loro a tratti ci hanno anche surclassato. Tolti i due gol siamo stati davvero poco pericolosi. I ragazzi ci hanno messo il loro impegno, ma evidentemente era una giornata storta. Anche l'arbitro purtroppo non ci ha consentito di affrontare al meglio il match, visto che il rigore concesso agli avversari era inesistente. Ma chiarisco che l'Ottavia non ha rubato nulla e che abbiamo meritato di non vincere questa partita. Siamo stati davvero sottotono e per questo sono molto amareggiato».

Con le vittorie, abbastanza auspicabili di Valmontone e W3 Maccarese i primi posti della classifica stanno scivolando via. Infatti il Civitavecchia ora accusa quattro punti di ritardo dal primo posto del girone A. Servirà ricompattarsi e ritrovare lo spirito giusto, dopo una domenica che non si può sicuramente annoverare come positiva.

IL TABELLINO. Civitavecchia (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Bianchi, Pica, Funari, Canestrelli (69’ Cerroni), Gagliardi, Laurenti, Rossetti (57’ Rei), Vittorini M. (82’ Cesaroni), Cruz (77’ Di Vico). A disposizione: Calisse, Avellini, Cataldi, Luciani, Proietti. Allenatore: Castagnari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA