Importante vittoria esterna per il Tolfa. Il team di mister Roberto Macaluso ha espugnato il campo di Montespaccato battendo i padroni di casa del DuepigrecoRoma per 1-0 grazie alla rete siglata da Fagioli nel primo tempo. I collinari sono stati autori di una buonissima prestazione corale e hanno portato a casa un successo preziosissimo con il quale il Tolfa si posiziona saldamente al 3° posto a 28 punti, a sole 4 lunghezze dalle due squadre seconde in classifica Ostiantica e Grifone Gialloverde e a 8 dalla capolista Santa Marinella. I collinari devono anche recuperare la sfida col Morandi che domenica scorsa è stata rinviata per nebbia. A dirigere la gara è stato il signor Bertini, coadiuvato da Salvatori e Collanicchia.

L’ANALISI DI MISTER MACALUSO. «Abbiamo disputato un'ottima partita - ha spiegato a fine match l’allenatore del Tolfa Roberto Macaluso - i ragazzi hanno approcciato bene la sfida e siamo passati subito in vantaggio con Fagioli. Potevamo chiudere prima la partita e con uno score più ampio: abbiamo sfiorato più volte la rete senza riuscire a segnare. Portare avanti una buona parte della partita per 1-0 significa rischiare di subire la rete del pareggio, invece siamo stati bravi ad attaccare senza mai rischiare nulla. Tra lo stop per le vacanze natalizie e per la sfida rinviata i ragazzi era da un po' che non giocavano ma hanno dimostrato di essere una squadra solida che gioca bene. Abbiamo accorciato la classifica e da martedì ci mettiamo a lavorare al meglio per preparare la sfida di domenica allo Scoponi contro il Ronciglione; anche se è una formazione ultima in classifica non è una partita da prendere con faciloneria: il Ronciglione verrà a Tolfa affamato di punti e faranno di tutto per portare a casa la vittoria».

