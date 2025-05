Si gioca oggi alle 11 sul rettangolo in sintetico dell'impianto sportivo "Felice Scoponi" di Tolfa la 38esima ed l'ultima sfida del campionato Promozione. I padroni di casa del Tolfa attendono gli ospiti del Pianoscarano, formazione viterbese che è all'ottavo posto in classifica a 51 punti; il Tolfa, invece, è quinta a 61 punti. Si sfideranno, quindi, due belle squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato se non di congedarsi da questa dura stagione calcistica nel migliore dei modi. All'andata le due formazioni impattarono 1-1.

«Oggi ce la vedremo col Pianoscarano nell'ultima partita di una stagione lunga, ma che sinceramente è stata bella. Secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato, nonostante il quinto posto; probabilmente avremmo potuto fare qualcosina in più, ma vicissitudini varie ci hanno portato al raggiungimento del quinto posto che comunque è un risultato positivo, visto anche le squadre che ci precedono che sono partite con i pronostici a favore e con squadre attrezzate sicuramente in maniera più importante rispetto alla nostra. Oggi cercheremo di chiudere il campionato in bellezza; come al solito abbiamo qualche assenza. Mancheranno Fagioli, Vittorini e Roccisano per problemi di lavoro; nonostante le defezioni cercheremo di dare il massimo perchè ci teniamo a chiudere bene davanti ai nostri sostenitori per festeggiare quest'annata».

In questa sfida dovrebbe scendere in campo dal primo minuto la saracinesca collinare Danilo Boriello. Il presidente Alessio Vannicola, il ds Marcello Smacchia e tutto il consiglio direttivo della società collinare sottolineano: «Siamo giunti all’epilogo finale di questo lunghissimo campionato; i nostri ragazzi chiuderanno il sipario contro i viterbesi del Pianoscarano. Tutti i sostenitori e i simpatizzanti sono invitati ad essere presenti stamattina allo stadio Scoponi per sostenere la squadra e per salutare insieme la stagione. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito e la dirigenza offrirà un aperitivo al termine del match».

