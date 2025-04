Partita da dimenticare per il Tolfa che ha ceduto 4-1 ai padroni di casa del Grifone Gialloverde. Ieri pomeriggio si è disputata la 31esima partita del campionato Promozione e il Tolfa ha affrontato la temibile e fortissima capolista. La partita è cominciata male per il Tolfa: alla mezz'ora i padroni di casa erano in vantaggio per 2-0. Per il Tolfa è andato a segno Martinelli.

«Nel primo tempo abbiamo giocato male male e siamo andati sotto di tre reti - spiega il ds Marcello Smacchia - nella ripresa abbiamo giocato meglio ma ormai non si poteva far nulla. Mentre eravamo protesi in avanti abbiamo subìto il gol». Sulla stessa linea il tecnico biancorosso Roberto Macaluso: «Abbiamo completamente sbagliato la prima mezz'ora tanto da subire tre goal. Abbiamo, poi, iniziato a giocare e nel secondo tempo siamo andati decisamente meglio; siamo riusciti a trovare il gol con Martinelli e abbiamo creato altre occasioni. A cinque minuti dalla fine su una palla lunga da un presunto fallo su Salvato è ato il goal del quattro a uno. Peccato perché il secondo tempo abbiamo giocato sicuramente bene e alla pari con la prima in classifica che merita il posto dove sta. Purtroppo abbiamo sprecato mezz'ora e regalare mezz'ora a una squadra del genere purtroppo non ti mette nelle condizioni di riprenderti. Adesso ci prendiamo questa sconfitta, meditiamo e poi inizieremo a pensare già alla prossima partita».

Domenica 13 aprile si disputerà la 32esima giornata e il Tolfa attende alle 16 allo Scoponi il Nuovo Pescia Romana. A fronte dei risultati della giornata calcistica di ieri la classifica vede sempre al primo posto il Grifone Gialloverde, la cui corsa è inarrestabile, che si è portato a 67 punti; secondo posto a 56 punti l'Atletico Salaria Vescovio, terza sempe a 56 punti il Santa Marinella; l'Ostiantica calcio è quarta a 55 punti e al quinto posto c'è il Tolfa a 52 punti.

Al fischio d'inizio mister Macaluso ha schierato: De Clementi, Ficorella, Roccisano, Salvato, Santi, Nuti, Bevilacqua, Imperiale, Fagioli, Martinelli, Giovani. A disposizione c'erano: Nocchi, Salis, Pasquini, De Simone, Vittorini, Suma, Marziantonio, Ianari e Galletti.

