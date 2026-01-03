Prosegue il lavoro del Tolfa, atteso dal prossimo impegno valido per la 16ª giornata della fase di andata del campionato di Promozione girone A, in programma domani alle ore 14.30 sul terreno amico del campo “Felice Scoponi”, in via della Pacifica.

La formazione allenata da mister Emiliano Cafarelli arriva all’appuntamento occupando il sesto posto in classifica con 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte dopo quindici giornate. Un cammino che fotografa bene l’equilibrio del girone A, con distacchi minimi tra le squadre e una graduatoria pronta a cambiare volto giornata dopo giornata.

Il Tolfa si trova infatti a ridosso delle posizioni di vertice, in un campionato che vede Borgo Palidoro e Atletico Cimino Falisca guidare la classifica, ma con numerose formazioni racchiuse in pochi punti.

Il momento non è però privo di difficoltà, come spiega lo stesso mister Cafarelli, che fa il punto sulla situazione della rosa:

«Purtroppo siamo ancora un po’ in emergenza. Abbiamo fuori Gaudenzi per un problema al ginocchio e non c’è ancora certezza sui tempi di rientro. Ci manca Salvato, che ha riportato una lesione nell’ultima partita di campionato, e alcuni giocatori, per vari problemi, anche durante questo periodo di pausa non sono riusciti ad allenarsi con serenità. A livello fisico siamo ancora un po’ in difficoltà».

Nonostante ciò, lo staff ha sfruttato la sosta per lavorare su altri aspetti:

«Queste giornate sono state importanti per lavorare su concetti di gioco e sull’amalgama del gruppo. Da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi in avanti».

Lo sguardo è ora rivolto alla gara di domenica, che apre una fase intensa del calendario:

«Affrontiamo una partita molto complessa perché arriva dopo un periodo di pausa e soprattutto perché sarà la prima di tre partite in una settimana. Ci vorrà massima attenzione, ma mi aspetto che i ragazzi siano con la testa giusta per fare un’ottima partita. Sarebbe importante iniziare bene, ripartendo da quanto di buono abbiamo fatto prima della sosta».

Fiducia e realismo emergono anche dalle parole della dirigenza. Il direttore sportivo Marcello Smacchia sottolinea l’equilibrio del campionato:

«La classifica dimostra quanto sia combattuto questo girone. Siamo lì e sappiamo che serve continuità. Il gruppo sta lavorando con serietà e il campo dirà il resto».

Sulla stessa linea il presidente Alessio Vannicola, che chiama a raccolta l’ambiente:

«In una Promozione così equilibrata ogni partita pesa. Giochiamo in casa e il sostegno del pubblico può fare la differenza. La squadra merita di essere accompagnata».

Al “Felice Scoponi” il Tolfa cercherà dunque una prestazione di carattere, per iniziare al meglio un trittico di gare ravvicinate e dare continuità al proprio cammino.

Appuntamento a domenica: fischio d'inizio alle ore 14.30. La direzione di gara sarà affidata a L. Palazzini, coadiuvato dagli assistenti F. Raganelli ed E. Gookooluk: una terna arbitrale chiamata a garantire attenzione e autorevolezza in una sfida che si preannuncia intensa e combattuta.

