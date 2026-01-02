CIVITAVECCHIA – Una Piazza Fratti gremita ha accolto l’arrivo del 2026 con una serata di musica e partecipazione, che ha visto la presenza di oltre mille persone nel momento di massima affluenza. Un evento vissuto in modo ordinato, positivo e inclusivo, che ha restituito centralità allo spazio pubblico e al cuore della città.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Cultura del Comune di Civitavecchia e curata da Stazione Musica, ha visto alternarsi sul palco diversi artisti, offrendo al pubblico una proposta musicale variegata e coinvolgente.

«Si è trattato di un esperimento riuscito – sottolinea Giordano Tricamo, direttore artistico di Stazione Musica – che conferma come gli eventi possano rappresentare un importante strumento di aggregazione e di valorizzazione degli spazi urbani. Pianificare iniziative di questo tipo può contribuire alla crescita della città, in una visione di sviluppo culturale e turistico di medio-lungo periodo».

Un ringraziamento va al Sindaco, all’Assessora alla Cultura e a tutta l’Amministrazione comunale per aver creduto nella proposta, allo staff di Stazione Musica, a tutti gli artisti che si sono esibiti nel corso della serata – All Night Band, Luca Carrubba, Giordano Di Martino, Michele Sergio DJ – con la conduzione di Marco Baleno, e a tutte le realtà e professionalità coinvolte nell’organizzazione. Un ringraziamento particolare a Wolli per la grafica e la comunicazione, al service audio/luci, ai ristoratori, alla sicurezza, al servizio sanitario, alle forze dell’ordine, al dirigente e al personale degli uffici comunali che hanno lavorato fino all’ultimo giorno per rendere possibile l’evento.

«È stato bello vedere la città riunita per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Ringrazio l’associazione Stazione Musica per il lavoro svolto, gli artisti, i tecnici, le forze dell’ordine e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata. Momenti come questo rafforzano il senso di comunità e ci ricordano quanto Civitavecchia sappia rispondere con entusiasmo quando viene messa al centro la partecipazione dei cittadini», dichiara Marco Piendibene.

«Abbiamo costruito un Capodanno che mettesse insieme qualità, sicurezza e socialità, valorizzando il ruolo delle associazioni del territorio, che rappresentano una risorsa preziosa per la nostra città. Continueremo a investire su iniziative culturali diffuse, capaci di unire le persone e di offrire occasioni di incontro e convivialità», aggiunge l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

