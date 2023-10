Il campo Felice Scoponi in questa settimana giornata di andata del campionato Promozione girone A farà da cornice oggi pomeriggio all'attesa sfida fra i padroni di casa del Tolfa e gli ospiti del Tarquinia. Da anni questa sfida è molto sentita e ha sempre avuto il sapore di un derby acceso. A fronteggiarsi sono due belle squadre con un buon seguito di tifosi, con tecnici giovani ed esperti e buone società alle spalle. Da una parte il Tolfa di mister Roberto Macaluso reduce dal pareggio nell'impegno di mercoledì di Coppa dove hanno raccolto solo un punto; i tolfetani scenderanno in campo ben determinati alla riscossa e vogliosi di vincere davanti ai propri sostenitori: proprio il pubblico potrebbe essere oggi l'uomo in più per i collinari. Dall'altra parte il Tarquinia di mister Fabrizio Ercolani: un gruppo ben mixato di giovani leve e di giocatori con molta esperienza. Fra le file del Tarquinia gioca da quest'anno l'ex bandiera del Tolfa, Fabio Marconi. In classifica il Tokfa viaggia a 9 punti, il Tarquinia a 7; i gol fatti dai collinarinsono 9, mentre sono 6 quelli degli etruschi; entrambe le formazioni hanno subìto 7 reti.

Il fischio d'inizio, vista l'ora legale, sarà oggi pomeriggio alle 14.30.

QUI TOLFA

Per questa sfida mister Macaluso non potrà contare su Pomponi, perché nella gara di mercoledì ha avuto una distorsione alla caviglia e deve stare fermo per una decina di giorni, per il resto potrà scegliere l'undici migliore. «La nostra squadra venerdì si è allenata bene in vista di questo derby - spiega il ds Smacchia - ci aspettiamo una partita molto molto difficile come tutte le gare. Siamo in un girone tostissimo con signore squadre molto competitive e ostiche e nessuno regala nulla. Questa con il Tarquinia è una partita con molte insidie in cui abbiamo molto da perdere: se vinciamo abbiamo fatto il nostro, ma se la perdiamo poi iniziano gli incubi della classifica, perché è cortissima. Giochiamo contro un Tarquinia che è reduce dal passo falso fatto domenica in casa contro il Pescia Romana, ma conosciamo la qualità di questa squadra che è ben allenata da mister Ercolani che è molto preparato che conosce molto bene come giochiamo, in quanto a venuto al campo a vederci quasi tutte le volte che abbiamo giocato in casa. Ci aspetta, ripeto, una gara molto dura: loro sono un'ottima squadra che si chiude molto bene e lasciano pochi spazi quindi sarà una gara molto molto tattica. Noi abbiamo dovuto preparare in fretta questa sfida perché mercoledì siamo stati impegnati in Coppa, loro invece hanno avuto più tempo per prepararla. Poi alla fine come sempre sarà il campo a parlare. È un derby importante a cui teniamo molto, giochiamo davanti ai nostri tifosi quindi vogliamo fare e dare il massimo per regalare una gioia a chi ci segue e ci supporta. Il clima in squadra è buono: i tecnici stanno facendo un ottimo lavoro, il gruppo si sta unendo sempre di più, i ragazzi sono allegri e si allenano bene: quindi ci sono tutti i presupposti per far bene». Sulla stessa linea mister Macaluso: «Mi aspetto una partita difficile - ha spiegato mister Roberto Macaluso - il Tarquinia ha fatto una buona campagna acquisti e stanno facendo bene in questo inizio di stagione. È una squadra complicata, rognosa quindi ci vorrà il Tolfa migliore per mettere in carniere punti preziosi».

QUI TARQUINIA

Dopo due sconfitte consecutive il Tarquinia sale alla Scoponi con la voglia di riprendere il cammino verso la salvezza. «Partita importante per noi, c’è grande voglia di riscatto - afferma mister Ercolani - Per me sarà una partita particolare. Tolfa e tutta la società mi sono rimasti nel cuore e tornare allo Scoponi è sempre una grande emozione. Sappiamo benissimo il valore dell’avversario, forse la squadra che interpreta il miglior calcio del girone. La nostra dovrà essere una partita di corsa e di sacrificio ma anche di grande equilibrio tattico. Dovremo saper prendere le energie positive che giocare in un campo e con una tifoseria come quella del Tolfa danno e non subirle».

Ex di turno Marconi e Gibaldo. Ancora ai box Bordi e Pugliese. Rientra in gruppo Gallina. Convocati: Del Duchetto, Di Camillo, Gibaldo, Marconi, Marzi, Mazzoni, Suriano, Ionta, De Santis, De Angelis, Manzari, Marzoli, Iannilli, Esposito, Jacopucci, Marin, Raffaelli, Rosati, Ciurluini, Gallina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA