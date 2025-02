In questa 22esima gionata del campionato regionale Promozione (girone A) trasferta difficile per il Tolfa chiamata a giocare alle 11 sul difficile campo Ludovichetti in terra dei padroni di casa del Pescatori Ostia. Le abbondanti piogge di questi giorni avranno allenato il campo che potrebbe risultare ai limiti della praticabilità e non sarà facile giocare per i collinari abituati sul sintetico. Gli Squali di mister Albano attendono i collinari del Tolfa e sono consapevi della forza dei tolfetani, ma vogliono la vittoria per continuare a salire e non essere da meno dei cugini dell'Ostiantica. Il Tolfa dal canto suo è consapevole delle sue forze e sa il peso che hanno in questa sfida le assenze, ma i collinari partono sempre animati dalla voglia di vincere. Oggi i collinari dovranno essere meno belli ma più concreti ed evitare ogni possibile errore. Il Tolfa è al secondo posto insieme a Grifone e ad Ostia Antica a 39 punti, mentre il Pescatori insegue poco sotto a 31 punti.

«Oggi affrontiamo il Pescatori Ostia e, purtroppo giochiamo su un campo difficile e allentato dalle piogge, l'ultimo campo di terra per quanto riguarda la nostra stagione. Noi, come al solito, facciamo la conta degli infortunati e purtroppo con infortuni tra l'altro tutti particolari diciamo non muscolari. È tornato in gruppo Giovani, quindi ne siamo ne siamo contenti. Cercheremo di sfruttare il momento positivo che stiamo attraversando cercando di rimanere agganciati alle posizioni alte della classifica. La sfida di oggi sarà un crocevia importante per il nostro campionato. Cercheremo di affrontare nel miglior modo possibile i nostri avversari».

