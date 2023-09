Trasferta esterna in terra capitolina per il Tolfa del pool dei tecnici Macaluso, Masini, Carucci e Gentile. In questa seconda giornata del campionato Promozione (girone A) la squadra biancorossa alle 11 è attesa dagli ostici padroni di casa dell'Ostiense. Fiducioso il direttore Sportivo Marcello Smacchia: "Per questa sfida manca solo lo squalificato Pangi, ma rientra però Roccisano dall'infortunio e da oggi possiamo contare sul neo acquisto Moretti, quindi c'è tanta possibilità di scelta per il mister". Durante l'estate Moretti (centravanti 30enne) aveva lasciato Tolfa per andate a Cerveteri, ma la scorsa settimana ha preferito tornare a vestire la maglia biancorossa, con la quale l’anno scorso ha insaccato 23 gol. Moretti, quindi, torna a rinforzare la linea offensiva con la speranza dei collinari che possa eguagliare o, addirittura, superare le reti segnate la scorsa stagione. Arrivato in collina solo venerdì domenica non ha fatto parte del team che ha giocato con l'Urbe Tevere, in settimana si è allenato e da oggi è a disposizione dei mister. «In questa settimana i tecnici hanno fatto lavorare bene i ragazzi sotto tutti i punti di vista: tecnico, atletico e mentale - ha proseguito il Ds Smacchia - si sta costruendo sempre di più il gruppo. Andiamo a giocare su un campo davvero ostico, quello della Polisportiva Ostiense che è una bella squadra, compatta, solida, ostica; i giocatori dell'Ostiense corrono tantissimo. Il loro campo è sintetico e nuovo ma è molto piccolo, quindi bisogna giocare palla a terra cosa questa che ci piace molto. Per vincere a Pescia Romana come hanno fatto loro bisogna avere delle caratteristiche importanti quindi oggi sarà una partita molto molto difficile. Siamo consapevoli della loro forza, ma noi ce la giochiamo con tutti senza timori reverenziali e scenderemo per fare il miglior risultato possibile. È stata una settimana di allenamenti importanti, tutti hanno lavorato molto bene e i mister hanno ben preparato la squadra alla battaglia di stamattina. Oggi dobbiamo essere super concentrati e attenti. Sono molto fiducioso, perché ho visto che il nostro gruppo ha ottime potenzialità, quindi oggi si va a Roma per vincere». Mister Macaluso, dal canto suo, suona la carica e chiede ai suoi una prestazione ottima. «Affrontiamo oggi una trasferta insidiosa su un campo difficile - spiega il tecnico biancorosso, Roberto Macaluso - l'Ostiense è una squadra forte e molto ben attrezzata. I nostri avversari sono reduci da una bella vittoria esterna su un campo difficile come è quello di Pescia Romana e quindi oggi tra le loro mura amiche saranno ancora più insidiosi. Siamo consapevoli che quella che ci aspetta stamattina a Roma non sarà una partita facile: l'Ostiense è una squadra fisica e molto competitiva e ci vorrà, quindi, un'ottima prestazione della nostra squadra per tornare a casa con i punti. Abbiamo Pangi che non potrà essere della partita perché deve scontare la squalifica; vi sono poi da valutare le condizioni di Federico Superchi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA