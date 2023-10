Il Tolfa di mister Roberto Macaluso è atteso stamattina nella tana dell'Ostiantica; il fischio d'inizio sarà alle 11.

Dopo la sconfitta immeritata subìta domenica scorsa allo Scoponi i collinari saranno oggi al cospetto degli ostici avversari dell'Ostiantica e, purtroppo, si presentano all'appello con delle assenze molto pesanti, quelle cioè dei tre pezzi da novanta: Roccisano, Pastorelli e Superchi.

«Dalle notizie che sono pervenute sui nostri avversari odierni sembra che anche loro dovranno fare i conti con le assenze di due giocatori importanti squalificati - spiega mister Macaluso - l'Ostiantica è tra quelle squadre dell'hinterland capitolino che trovano sempre risorse. Finora in tre partite abbiamo affrontato due delle squadre più ostiche del girone, Sorianese e Urbe Tevere, e abbiamo detto la nostra dimostrando bel gioco: spesso siamo riusciti a imporre il nostro gioco o a mantenerne il possesso; purtroppo non sono in carniere tutti i punti che meritavamo, ma stiamo pagando l'inesperienza di alcuni ragazzi: la nostra, infatti, è la squadra più giovane con un'età media di 21 anni. Siamo in rodaggio e i ragazzi stanno crescendo e migliorando. Il nostro è un Tolfa verace che lotta con tenacia e competività, dobbiamo imparare a mantenere la calma e chiudere prima la partita».

Di certo peserà non poco l'assenza di capitan Roccisano che è un riferimento per gli altri. Il presidente onorario Giuseppe Marocchi sottolinea: «L'Ostia Antica la danno come una squadra composta da giovani di notevole tecnica, poiché hanno un bel settore giovanile. Roccisano non potrà giocare perché deve scontare la squalifica. Per Pastorelli, purtroppo, la stagione è finita in quanto l'infortunio di domenica scorsa si è rivelato più grave del previsto (lesione del legamento crociato anteriore e della rotula). Perdiamo il giocatore più esperto e talentuoso. Per il momento confidiamo nel recupero di Superchi e nei tanti giovani in rosa (Pomponi, Pasquini, Rosati, ecc). A dicembre, con l'apertura della sessione del mercato invernale vedremo se si presenterà un opportunità per integrare la rosa. Per il resto la formazione dovrebbe prevedere l'abbassamento sulla linea difensiva di Pangi e l'utilizzo dall'inizio di uno fra Stefanini, Pasquini, e Imperiale accanto a Nuti e Bevilacqua a centrocampo. Davanti a supporto del centravanti Moretti dovrebbero giocare Giovani e Pomponi».

