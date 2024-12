QUI TOLFA. Partita di ritorno per il Tolfa che domani pomeriggio alle 14.30 sfiderà l’Ottavia per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione.

Si parte dall’1-1 dello Scoponi che dà un leggero vantaggio alla squadra romana. Il Tolfa dovrà andare a vincere, o quantomeno ottenere un risultato di parità con almeno due reti. Partita molto complicata per il valore degli avversari. L'Ottavia, dopo una partenza rallentata, ha infilato diverse vittorie consecutive nel girone C, tanto da essere considerata tra le favorite per la corsa al titolo. In questa squadra militano diversi ragazzi che hanno indossato le maglie di Ladispoli e Civitavecchia (i fratelli Sganga, La Rosa e Petricca). Macaluso, anche in previsione della importante gara di domenica allo “Scoponi” con il Ronciglione, dovrebbe far girare 3-4 elementi della rosa dando spazio a qualche ragazzo finora meno utilizzato.

«Ci aspetta una partita difficile perché l'Ottavia all’andata si è dimostrata ostica e una gran bella squadra - spiega mister Roberto Macaluso - dopo la partita contro di noi in Coppa all’andata, nel campionato l’Ottavia ha inanellato 3-4 vittorie consecutive, un po’ come abbiamo fatto noi, e sta risalendo la classifica. Probabilmente ci è toccata una delle candidate ad arrivare fino in fondo a questa competizione. Noi, però, siamo in un buon momento: c'è entusiasmo e voglia di far bene. Andiamo là e proveremo a fare la nostra bella partita cercando di ottenere il massimo possibile».

Sulla stessa linea il direttore sportivo Marcello Smacchia: «Partiamo dal risultato dell’andata di 1-1, quindi abbiamo un solo imperativo se vogliamo passare il turno: vincere. Abbiamo solo una defezione: abbiamo il nostro bravissimo portiere Ciaccia che non potrà giocare perché deve scontare il turno di squalifica e quindi ci sarà l'esordio del portiere Daniele Paniccia; abbiamo convocato come secondo portiere quello dell’Under 19 Enrico Gargiulli. Gli altri ragazzi sono tutti abili e arruolati. La squadra ha il morale alto e ci teniamo tantissimo a proseguire il cammino in Coppa, perché è una scorciatoia per il salto di categoria. Non nascondo che con la Coppa abbiamo qualcosa da recuperare visto che negli ultimi 2 anni abbiamo ceduto in semifinale, lo scorso anno addirittura ai rigori e siamo usciti dalla competizione, quest’anno, quindi, ci teniamo tantissimo a far bene e andare avanti. Incrociamo le dita e speriamo bene».

QUI SANTA MARINELLA. Domani pomeriggio sempre alle ore 14.30 il Santa Marinella sarà impegnata nella gara di ritorno allo stadio “Ivano Fronti” nei 16esimi di finale di Coppa Italia Promozione.

L’avversaria sarà il R. Morandi, compagine che, nella gara di andata, fermò i rossoblù sul 2-2. Un risultato che, sulla carta, premia i tirrenici i quali, in caso di pareggio passerebbero il turno qualificandosi per gli ottavi.

Un obiettivo che dirigenza e squadra vogliono a tutti i costi, anche in funzione del fatto che, arrivando in finale, capitan Melara e compagni potrebbero ottenere il ripescaggio in Eccellenza. Un passaggio del turno che cercheranno a tutti i costi, anche per tentare di ripetere la grande impresa del 2006 quando il Santa Marinella conquistò questo trofeo battendo in finale al Flaminio il Colleferro. Quest’anno la truppa di mister Cafarelli ha tutti i mezzi per poter arrivare fino in fondo.

«Come sempre scenderemo in campo per vincere - dice mister Cafarelli - noi ci teniamo molto a questo trofeo e puntiamo ad arrivare fino in fondo. Comunque, come faccio solitamente, ci sarà posto anche per quei giocatori che giocano di meno e sono certo che, chiunque scenderà in campo darà il massimo».

QUI CITTÀ DI CERVETERI. Per cancellare il brutto periodo e le ombre di una crisi, ci vorrebbe il passaggio del turno in Coppa Italia.

Ecco cosa vuole il Città di Cerveteri che in quel di Fiumicino va alla caccia degli ottavi di finale. Per gli etruschi è una partita fondamentale per ritrovare fiducia e coraggio su un campo difficile, contro un avversario che primeggia nel suo girone, intenzionato a capovolgere l’1-0 dell'andata. Mister Cicino ha chiesto alla squadra la massima concentrazione per centrare il passaggio del turno, anche se gli avversari in casa non fanno sconti a nessuno. I cervi passerebbero anche in caso di sconfitta per 2-1, ma vorrebbero evitare di complicarsi la vita.

«Vogliamo la qualificazione perché ci darebbe una carica per il prosieguo della stagione - ha riferito Cicino - gli avversari sono tosti, organizzati e con molte qualità. Noi siamo pronti per affrontarli per prenderci la qualificazione, che oltre a permetterci di andare avanti in Coppa ci darebbe una spinta sotto il profilo mentale. Domenica abbiamo giocato la nostra partita perdendo male. Ora non possiamo permetterci altri passi falsi, spero di rivedere un grande Cerveteri a Fiumicino».

