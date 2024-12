Solo un punto raccolto dal Tolfa di mister Macaluso nella sfida contro i padroni di casa del Nuovo Pescia Romana: le due formazioni ieri mattina nella 32^ giornata del campionato di Promozione hanno impattato 1-1 con rete siglata da Moretti.

Dopo questo pareggio e la contemporanea vittoria per 1-0 della capolista Sorianese contro il Ronciglione, per il Tolfa si è spento definitivamente il lumicino della speranza di agguantare in vetta la squadra viterbese. I padroni di casa nel primo tempo si sono portati in vantaggio con Palmisani; a una manciata di munuti dalla fine della prima frazione di gioco Andrea Moretti ha portato i suoi sull’1-1. Nella ripresa il Tolfa è stato più aggressivo e ha creato più occasioni non riuscendo, però, a concretizzare.

«Siamo usciti con un punto da un campo difficile come quello di Pescia, campo tra l'alteo in non buone condizioni - spiega il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - peccato, perché nel primo tempo eravamo andati subito in svantaggio su un colpo di testa di Palmisani, difensore del Nuovo Pescia Romana, poi però, abbiamo pareggiato con un gol di Andrea Moretti. Nel secondo tempo abbiamo spinto sicuramente di più e abbiamo creato tante occasioni, abbiamo preso un palo, il portiere avversario ha fatto qualche bella parata e ci siamo trovati un paio di volte a tu per tu col portiere e abbiamo sbagliato. Peccato perché, anche se da Ronciglione non arrivavano notizie incoraggianti, potevamo vincere. Comunque c'è di buono che abbiamo portato via un punto che ci allontana dall'inseguitrice Urbetevere che ha perso 4-0. Domenica osserveremo il turno di riposo e saremo alla finestra a guardare i risultati degli avversari. La domenica successiva, ultima giornata di campionato, giocheremo l'ultima partita della stagione allo Scoponi e cercheremo di salutare il nostro punbliconcon una vittoria che ci permetterebbe di blindare il secondo meritato posto».

Il presidente del Tolfa Alessio Vannicola a fine match ha spiegato: «È stata una partita molto combattuta e giocata alla pari rispecchiando il risultato finale. Ci sono state diverse occasioni per entrambe le squadre annullate da ottimi interventi da parte dei portieri. Ci rimane da conquistare un punto per consolidare il secondo posto in attesa del turno di riposo».

