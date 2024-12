Appuntamento casalingo per il Tolfa: la squadra di mister Roberto Macaluso è impegnata allo Scoponi oggi pomeriggio alle ore 15 contro gli ospiti dell'Ostia Antica con l'obiettivo di ottenete la rivincita dopo la sconfitta immeritata subìta domenica scorsa contro la Sorianese. Il Tolfa nella sfida contro la bestia nera a Soriano, oltre ad aver lasciato i tre punti ha visto infortunarsi seriamente Pasquini per una grossa botta e il giocatore sarà indisponibile a lungo. Oggi poi sarà assente anche Nuti per infortunio alla schiena. «L'infortunio subìto da Pasquini sul campo della Sorianese é più grave del previsto e, dopo quelli occorsi a Pastorelli e Imperiale, priva il settore tecnico di 3 elementi talentuosi della rosa - spiega il presidente onorario Giuseppe Marrocchi - anche Pastorelli subì l'infortunio nella gara di andata con la Sorianese, che quest'anno sembra recare effetti negativi alla nostra squadra: 2 partite e 0 punti, quando per gioco espresso sul campo e occasioni create potevano essere anche 6». In questa sfida di oggi il Tolfa che viaggia al secondo posto della classifica a 42 punti e a una sola lunghezza dalla capolista Urbetevere incontra l'Ostia Antica che è al 9 posto a 27 punti; i tirrenici arrivano a Tolfa con il loro super attaccante Sessa (attuale capocannoniere del girone) e dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime giornate. «Oggi dobbiamo riprendere il bel cammino che abbiamo fatto fino a domenica a Soriano, dove di negativo c'è stato soltanto il risultato, perché la nostra prestazione è stata buona - spuega il tecnico biancorosso, Roberto Macaluso - purtroppo perdiamo Pasquini, un ottimo calciatore, il quale a causa della grossa botta presa nella partita contro la Sorianese ha subìto un infortunio grave. Purtroppo non potrà scendere in campo Nuti, perché non è assolutamente in condizioni di giocare anche lui: speriamo che non sia nulla di grave. Purtroppo da questo punto di vista non siamo stati molto fortunati: è l'ennesimo giocatore che subisce un infortunio pesante e serio. Questo però non significa che il Tolfa non farà la sua partita. Metteremo dentro altri ragazzi come abbiamo fatto fino ad ora; da parte nostra c'è sempre la serenità e la tranquillità di affrontare tutte le partite allo stesso modo. Giocheremo per vincere come sempre. A questo punto serve una bella risposta della squadra per ripartire nel modo migliore dopo la sconfitta. Sono convinto che la squadra risponderà bene e daranno il massimo sul campo". Il direttore sportivo, Marcello Smacchia, spiega invece: "Come al solito ci attende una partita importante e difficile. A questo punto del campionato nessuna sfida è facile. Non meritano la classifica che hanno sono una bella squadra e stanno facendo buoni risultati. Hanno un reparto avanzato importante e un attaccante che è un cecchino del gol. Oltre a Sessa che ha fatto 21 gol hanno anche l'altro attaccante Scibilia che è bravissimo che ha fatto la serie D. Non stiamo bene a livello numerico perché abbiamo vari infortunati: Nuti con mal di schiena e Pasquiniha una microfrattura tibiale e sara fuori per due mesi. Abbiamo però una rosa competitiva e sapremo fare di necessità virtù. Contiamo sull'aiuto e il supporto dei nostri tifosi che oggi potrebbero essere il nostro uomo in più. Ce la metteremo tutta per superare anche questo ostacolo. Per il resto la squadra sta bene e si sono allenati tutti: mi dispiace molto per le assenze ma sono fiducioso nel gruppo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA