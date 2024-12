È Tolfa-Palocco il big match della ventiduesima giornata del campionato regionale di Promozione (girone A) in programma oggi pomeriggio alle 15 nell'impianto “Felice Scoponi” di Tolfa. Su questa partita saranno puntati tutti i riflettori visto che questo è un campionato davvero tosto con la classifica corta al comando della quale ci sono tre squadre a 46 punti: il Tolfa, la Sorianese e l'Urbetevere, ad inseguire ad una sola lunghezza è proprio il Palocco, che non nasconde ambizioni di passaggio alla categoria superiore. Lo Scoponi, quindi, ancora una volta farà da cornice a una sfida al cardiopalma che promette spettacolo e che vedrà assetati in Tribuna non solo i tifosi del Tolfa, ma anche tanti spettatori che saliranno in collina per vedere le due squadre all'opera. In questa giornata che si preannuncia calda sotto tutti i punti di vista i ragazzi di mister Macaluso scenderanno in campo per tenere alti i colori della società calcistica tolfetana e di tutta Tolfa. Dopo essere tornati a vincere domenica scorsa i pupilli di patron Alessio Vannicola vogliono assolutamente tornare ad allungare la striscia positivave a restare saldamente al primo posto. Per conquistare i tre punti servirà una prestazione corale importante per domare la forte squadra capitolina del quartiere di Casalpalocco. «I nostri avversari - spiega il presidente onorario, Giuseppe Marrocchi - è un team con un tabellino finora atipico, visto che pur avendo segnato 8 goal in meno e averne subiti 12 in più dei nostri ragazzi sono comunque riusciti a restare aggrappati alla prima posizione». Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso per questa importante sfida rispetto al match di domrnica scorsa contro il Canale Monterano recupera Santi e Nuti, mentre dovrà ancora fare a meno di Pasquini e Geovani. «Oggi sarà una sfida importante, difficile e bella perché giochiamo con una squadra che somiglia molto al Tolfa di quest'anno - spuega il tecnico biancorosso, Roberto Macaluso - il Palocco è una squadra giovane, che ha molto entusiasmo e che si trova nelle prime posizioni della classifica e, mi permetto di dire, un pochino a sorpresa, quindi sarà sicuramente una bella partita. Noi abbiamo preparato bene la sfida, purtroppo, però, in questo periodo abbiamo subìto qualche infortunio di troppo e abbiamo qualche infortunato da lunga data. Al di là delle defezioni mi aspetto dai miei ragazzi una bella prova e so che ognuno è consapevole della posta in palio: sono certo che faremo una bella partita. Noi ormai siamo primi in classifica con squadre come la Sorianese e l'Urbetevere, che sono compagini che hanno iniziato la stagione attrezzate molto più di noi, quindi cercheremo di continuare a coltivare questo piccolo sogno di rimanere in testa alla classifica e di prolungare il nostro campionato nelle posizioni alte della classifica. Certo le nostre ambizioni all'inizio erano diverse quindi, in caso di sconfitta non faremo drammi. Ci tengo, però, a sottolineare che comunque siamo lassù e ce la vogliamo giocare con tutte le nostre carte». A proposito della sfida il bravissimo giocatore Federico Peluso spiega: «Ci aspetta una partita molto importante e per noi è una chance importante per restare al comando della classifica. Durante la settimana il mister con il suo staff ci hanno preparato perfettamente. Sono molto soddisfatto della prova di tutti gli undici, dei subentrati e di chi da panchina e da fuori ci ha spinto per fare domenica scorsa un risultato così importante in trasferta e oggi vogliamo bissare il successo. Personalmente sono molto contento di come sta procedendo la mia seconda esperienza a Tolfa, settimana dopo settimana sto facendo mie le richieste del mister e di tutto lo staff. Mi sento molto meglio fisicamente e spero che anche il mister ed il suo team e tutta la società sia soddisfatta delle mie prestazioni. La nostra posizione in classifica fa piacere, anche se mi piace guardare noi, come ci alleniamo duramente in settimana e come miglioriamo allenamento dopo allenamento. Siamo lí, pensiamo a noi e cerchiamo di fare più prestazioni possibili di livello da qui fino alla fine e vediamo alla fine come andrà». Giunti a questo punto, e raggiunto già l'obiettivo iniziale del mantenimento della categoria, sia i ragazzi che la società vogliono dare il tutto per tutto. La dirigenza, pur consapevole della contemporanea manifestazione della sfilata dei carri allegorici auspica che «lo Scoponi si riempia come al solito di tanti sostenitori e appassionati per essere l'uomo in più in campo».

