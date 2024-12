Tolfa al lavoro per una stagione al top. Da lunedì 5 agosto, infatti, il club biancorosso ha iniziato la preparazione atletica: allo Scoponi è ormai un pullulare di attività e si cominciano a gettare le basi per la stagione 2024/2025 che prenderà il via domenica 8 settembre. La squadra collinare allenata da mister Roberto Macaluso e dal suo secondo Masini dovrà fare i conti con il nuovo regolamento della Lnd che non prevede più l'obbligo di schierare in campo i fuoriquota.

«La nostra società per il campionato 2023/2024 è stata premiata con 6mila euro perché siamo stati il sodalizio che ha valorizzato maggiormente i giovani, per averne schierati 5-6 contemporaneamente in ogni sfida - afferma il presidente del Tolfa Calcio Alessio Vannicola - lo staff tecnico guidato da mister Roberto Macaluso è stato confermato con Matteo Masini, Tonino Carucci, Gianluca Gentili, Franco Smacchia e Amedeo Belloni. A fronte di alcune partenze abbiamo avuto delle riconferme: sono rimasti infatti capitan Roccisano, Salvato, Bevilacqua, Nuti e Pangi, nonostante le lusinghe e vogliamo ringraziare loro per la serietà e l’attaccamento ai colori e anche i giovani Santi, Ficorella, Pasquini, Stefanini, Rosati, Papa e Geovani. È rientrato dopo il lungo stop per infortunio Omar Pastorelli. Oggi siamo più organizzati rispetto all’anno scorso, ma cerchiamo di migliorare, magari valorizzando la rosa».

Quello di quest’anno, quindi, sarà un Tolfa che si presenterà ai nastri di partenza con un gruppo rinnovato. A fine campionato hanno, infatti, fatto le valigie molti elementi e altrettanti sono arrivati. Tra i portieri sono andati via Ciaccia e Paniccia e al loro posto il direttore sportivo Marcello Smacchia in accordo con il presidente Alessio Vannicola e con il direttivo ha preso Gianmarco De Clementi (giovane 2004 civitavecchiese ex Urbetevere), oltre al ritorno della mitica saracinesca con il pallino del gol, Danilo Boriello, il quale, superati i 40 anni, si rimetterà in gioco come secondo. «In difesa, dopo l’addio di Carolini, abbiamo tesserato Del Prete (il suo è un ritorno, ndr) e Mundo - spiega il direttore sportivo Smacchia - a centrocampo sono stati tutti confermati tranne Peluso che è stato sostituto con Quinti dal Dlf. In attacco sono usciti Moretti, Piano e Rosati ed abbiamo preso Martinelli dal Santa Marinella, Fagioli dal Cerveteri e Vittorini dal Parioli. Abbiamo cercato di costruire una squadra che possa lottare per i primi posti, ma sarà un campionato tutto da scoprire in quanto con le nuove regole (senza fuoriquota) le squadre saranno tutte molto più competitive vediamo dove riusciremo ad inserirci. Sicuramente sarà un campionato difficilissimo. Ora aspettiamo il 26 agosto dove saranno pubblicati i gironi e calendari ed avremmo un quadro più chiaro delle nostre aspettative».

Il Tolfa Calcio nel frattempo nella giornata di martedì alle ore 17 ha fatto la sua prima uscita contro stagionale contro l’Under 19 Elite del Ladispoli con i collinari che hanno vinto per 2-1 con reti segnate da Pangi e Geovani. Le prossime amichevoli saranno disputate tutte allo Scoponi di Tolfa. La prina si giocherà domenica alle ore 10 e vedrà sfidarsi il Tolfa e il Civitavecchia. Sabato 24 agosto, alle ore 17.30 il Tolfa sfiderà il Ladispoli. Sabato 31 agosto (con orario ancora da confermare), infine, affronterà l’Under 19 Elite del Civitavecchia. Con tante new entry mister Macaluso e il suo secondo dovranno non solo pensare alla preparazione atletica, ma anche a creare il gruppo, elemento questo che è stato sempre il quid in più del Tolfa. Intorno alla squadra ci sono tecnici preparati e una società che è vicina alla squadra e si fida pienamente dei tecnici e coccola i giocatori.

«Cercheremo di fare una stagione più o meno come quella passata - dice il tecnico del Tolfa Roberto Macaluso - la squadra è cambiata parecchio e, come al solito, ci sono squadre più molto più organizzate di noi, ma noi cercheremo di farci trovare pronti per la prima giornata del campionato che sarà l'8 settembre. I calendari ancora non sono usciti. Cercheremo di fare un campionato di vertice, ci proveremo sapendo bene che sarà un campionato con diciannove squadre e sarà ancora più difficile dello scorso anno».

