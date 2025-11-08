Il Tolfa Calcio si prepara alla delicata trasferta romana contro il Fonte Meravigliosa, in programma domani mattina alle ore 11 al campo “Ostiense A” di Lungotevere Dante. La gara, valida per il campionato di Promozione Lazio girone A, rappresenta un banco di prova importante per la formazione collinare, decisa a dare continuità ai segnali positivi delle ultime uscite. I ragazzi di patron Alessio Vannicola arrivano alla sfida con la giusta mentalità dopo una settimana di allenamenti intensi. Il gruppo è determinato a mettere in campo attenzione, compattezza e concretezza sotto porta: la squadra sta crescendo e, se vuole ridurre il gap con le prime della classe, deve continuare su questa strada. Il tecnico Michele Micheli, ancora convalescente, non sarà in panchina: al suo posto ci sarà l’allenatore in seconda Gianluca Gentili. Micheli però ha voluto far sentire la propria voce alla vigilia: «Sarà una gara impegnativa perché sappiamo che tipo di squadra andiamo ad affrontare. Veniamo da due buoni risultati, ma non mi lasciano tranquillo: c’è sempre bisogno di conferme. Partite come questa possono essere una trappola, perché magari il nome non è altisonante come quello del Grifone o del Fiumicino, ma se davvero siamo usciti dalla nostra crisi lo dobbiamo dimostrare. C’è fiducia, ma anche la consapevolezza che non bisogna prendere sottogamba la partita».

Determinato anche il direttore sportivo Marcello Smacchia, che guarda al confronto con ottimismo: «Siamo consapevoli delle difficoltà del campionato, ma anche del valore del nostro gruppo. C’è entusiasmo, unità d’intenti e grande voglia di migliorarsi. Ogni partita deve essere una tappa di crescita: a Roma vogliamo giocarcela fino in fondo e tornare con un risultato importante». La sfida contro il Fonte Meravigliosa, formazione giovane ma organizzata, sarà un test per misurare la tenuta difensiva e la capacità di gestione del match dei biancorossi, che finora hanno alternato momenti di brillantezza a cali di concentrazione. Il Tolfa si affida all’esperienza dei suoi senatori e all’entusiasmo dei più giovani in un gruppo che sta trovando equilibrio e consapevolezza. La trasferta capitolina rappresenta dunque un passaggio chiave nel percorso di crescita della squadra. Calcio d’inizio domani alle ore 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA