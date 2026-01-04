Il Tolfa ritrova certezze, gol e personalità, imponendosi con un netto 4-1 sull’Urbetevere allo stadio Felice Scoponi. Sotto una pioggia sottile e a tratti fastidiosa, i biancorossi offrono una prestazione solida e autoritaria, rilanciando con forza le proprie ambizioni in campionato. Una vittoria che premia il lavoro settimanale di mister Emiliano Cafarelli e restituisce entusiasmo a squadra e ambiente.

L’approccio dei collinari è quello giusto: ritmo alto, attenzione in ogni zona del campo e grande compattezza tra i reparti. Il Tolfa gioca da squadra vera e trova in Miguel Vittorini il suo uomo simbolo. L’attaccante biancorosso si conferma trascinatore, firmando una doppietta che indirizza l’incontro e trasmette sicurezza a tutto il gruppo. Prima sblocca il risultato con grande prontezza, poi raddoppia poco prima dell’intervallo, legittimando una superiorità già evidente sul piano del gioco.

La gara avrebbe potuto prendere una piega ancora più netta già nel primo tempo, con un rigore fallito e almeno un paio di occasioni nitide, ma il Tolfa non perde equilibrio e continua a gestire la partita con maturità. Nella ripresa, nonostante le difficoltà legate alla nebbia e alla vivacità di un avversario giovane e dinamico, i biancorossi mantengono il controllo, mostrando solidità mentale e attenzione difensiva anche nei momenti più delicati.

Il gol che accorcia le distanze per l’Urbetevere non scalfisce la fiducia dei padroni di casa, che sfruttano con intelligenza la superiorità numerica e chiudono definitivamente i conti nel finale grazie alle reti di Converso e Bernardini, coronando una prestazione collettiva di spessore.

Al termine dell’incontro, mister Cafarelli analizza con lucidità il successo: «Il risultato è molto ampio, anche considerando il rigore sbagliato e diverse occasioni nitide. Forse il punteggio è persino più largo rispetto alla qualità complessiva della partita. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, soprattutto quando siamo in controllo del match». Il tecnico sottolinea anche le difficoltà incontrate: «Affrontavamo una squadra giovane, veloce, dinamica, capace di lottare su ogni pallone e molto rapida sulle seconde palle». Ma ciò che rende più soddisfatto l’allenatore è la risposta del gruppo: «Sono felice per la reazione della squadra, che ha dimostrato compattezza. Questo è fondamentale per il prosieguo della stagione». Infine lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Ci godiamo questa vittoria, ma pensiamo subito alla gara di mercoledì, che sarà molto difficile contro un avversario di grande talento offensivo».

Con questi tre punti il Tolfa sale a quota 24, portandosi a ridosso della zona playoff e confermando segnali di crescita importanti. Una vittoria che valorizza il lavoro dello staff tecnico, l’impatto decisivo di Miguel Vittorini e la forza di un gruppo che ha dimostrato carattere, consapevolezza e voglia di continuare a crescere.

