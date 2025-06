Era atteso ed è avvenuto. Dopo aver annunciato portieri, difensori e centrocampisti, il Tolfa ha diramato l’elenco anche degli attaccanti che hanno deciso di rimanere nella compagine biancorossa. In questo caso, però, l’elenco è leggermente più ridotto rispetto agli altri ruoli, perché sono due i giocatori che hanno deciso di rinnovare l’accordo con la società del presidente Alessio Vannicola. A figurare sulla lista dei riconfermati sono Miguel Vittorini e Mattia Ianari. Quindi i due Vittorini si ritroveranno ancora una volta insieme, dopo aver condiviso diverse esperienze in passato, su tutte Civitavecchia e Bracciano. Spiccano sicuramente le assenze di Martinelli, autore di 20 gol nella passata stagione, e di Fagioli, che, secondo i ben informati, potrebbero svolgere la prossima stagione lontano dal Felice Scoponi. Intanto sale sempre di più l’attesa per sapere quali saranno gli altri colpi a cura del direttore sportivo Marcello Smacchia, dopo aver cominciato il mercato col botto ed aver inserito nel gruppo di Michele Micheli un pezzo fuori categoria come Manuel Vittorini. «Nonostante le offerte di cene, gelati e forse anche qualche squadra rivale – dichiarano goliardicamente dal Tolfa – i nostri attaccanti hanno deciso di restare a casa. Prepariamoci a un’altra stagione di esultanze improbabili, gol da urlo e qualche tiro in curva, ma sempre con stile».

@RIPRODUZIONE RISERVATA