Una notizia da far battere il cuore. Matilde Giraldo entra a far parte della prima squadra della Lazio. Lieta news per la ragazza civitavecchiese, che era entrata a far parte della società biancoceleste all’inizio della scorsa stagione e che assume ancora più importanza, poiché Matilde, così come buona parte della sua famiglia, sono proprio tifosi della Lazio. La notizia è stata diffusa nei giorni scorsi direttamente dai profili sociali degli aquilotti. L’estremo difensore classe 2010, quindi, proseguirà con le grandi il suo percorso di crescita.

«Sono contenta di far ancora parte della famiglia della Lazio – ha dichiarato Matilde Giraldo ai canali di comunicazione del club capitolino – felice ed entusiasta di questa opportunità che per me è un grande input a dare sempre il massimo nelle categorie giovanili ed apprendere sempre di più dallo staff e dalle atlete della prima squadra. L'obiettivo principale naturalmente è quello di aiutare la squadra a raggiungere i traguardi prefissati difendendo i pali della mia Lazio. Ringrazio il presidente e il direttore sportivo per questa grandissima opportunità. Sempre forza Lazio».

Grande la soddisfazione anche per i genitori che hanno fatto tanti sacrifici, conciliando gli impegni di lavoro: papà Luca è un lavoratore portuale della Cilp e mamma Marika barista al Liberty.

