Per il Tolfa il campionato di Promozione in questa terzultima giornata del campionato (girone A) il calendario prevede la sfida fra i padroni di casa del Tolfa e gli ospiti della Duepigreco Roma.

La partita si giocherà questo pomeriggio alle 16.30 sul sintetico dell'impianto collinare Felice Scoponi.

Questa gara si prevede molto combattuta con i padroni di casa in cerca della vittoria che nasca da qualche giornata e dall'altra gli ospiti che sono impelagati nella lotta salvezza. Il team della Duepigreco salirà a Tolfa non per accontentarsi di un pareggio, ma sarà assolutamente alla caccia della vittoria.

«Oggi affrontiamo una squadra in piena bagarre per evitare il playout e per ottenere la salvezza diretta - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - noi siamo come al solito un pochino in emergenza con gli infortunati vecchio corso e con le squalifiche di Salvato e Bevilacqua la volontà. Comunque la nostra volontà è di concludere il campionato in maniera positiva, dando seguito alla bella stagione che abbiamo fatto quest'anno e cercare di avvicinarci il più possibile alle posizioni di testa.

Oggi giochiamo in casa e ci teniamo tanto a dare ancora una gioia ai tifosi e a tutta la società e per chiudere, come ripeto, una stagione che, comunque, ci ha visto protagonisti e, nonostante, avessimo davanti squadre ben più attrezzate e organizzate per il piazzamento dei playoff e per la vittoria finale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA