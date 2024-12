In terra viterbese il Tolfa mette a segno la terza vittoria e resta al secondo posto della classifica insieme all'Urbetevere. La squadra collinare, allenata da Roberto Macaluso ha espugnato il campo del Ronciglione United per 2-1.I collinari sono scesi in campo consapevoli dell'importanza di tornare a casa coi tre punti e alla fine sono riusciti nell'intento. Davanti a loro i padroni di casa che hanno lottato fino alla fine per pareggiare. Sugli spalti tanti sostenitori del Ronciglione, ma anche più di 50 tifosi al seguito il Tolfa. La squadra di Macaluo ha giocato benissimo nel primo tempo andando al riposo sul momentaneo 2-0 ai danni dei padroni di casa. Dopo un mese di stop per infortunio è rientrato ieri fra le file del Tolfa l'esterno offensivo Piano: proprio quest'ultimo al 15', dopo un grande spunto personale ha colpito la traversae 5' dopo, con un preciso cross dalla destra ha servito Pangi e questi ha concluso di testa aprendo le marcature. Al 40' raddoppio dei pupilli di patron Alessio Vannicola grazie all'altra mezzala Nuti. I biancorossi nella ripresa sono stati meno incisivi anche perché il Ronciglione ha provato a capovolgere il risultato perchè i viterbesi avevano l'impellente necessità di fare bottino pieno per non essere coinvolti nella zona play out per evitare la retrocessione. Al 60' l'arbitro ha assegnato il penalty al Ronciglione e dalla sa trasformazione i padroni di casa hanno accorciato le distanze. A questo punto prima il Tolfa ha ricominciato a premere e a farsi pericolosa, poi i padroni di casa hanno cercato il gol del pareggio in ogni modo, ma l'ottima difesa tolfetana non si è fatta trovare impreparata w ha neutralizzato gli attacchi avversari.

«È stata una vittoria sofferta come avevamo immaginato su un campo difficile con il calore del pubblico di casa che la fa da padrona. Abbiamo chiuso il primo tempo in doppio vantaggio col goal di testa di Nuti su di Pangi su cross di Piano; il secondo gol di Nuti sugli sviluppi di un calcio d'angolo - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - nel secondo tempo, forse, siamo entrati un pochino più morbidi e al quindicesimo la squadra di casa ha accorciato le distanze traformato fa dischetto. Poi per dieci minuti-un quarto d'ora abbiamo un po' sofferto e abbiamo rischiato di subire il secondo goal e tutto questo fino alla mezz'ora. Poi siamo tornati con in mano il pallino del gioco e abbiamo imposto un ritmo forte. Poi come era stato preventivato, c'è stato l'assalto finale del Ronciglione che fortunatamente non ha portato al gol del pareggio. Sapevamo che era un campo difficile e abbiamo giocato meglio il primo tempo, mentre nel secondo tempo ci siamo un po' troppo adagiati sul doppio vantaggio e ci siamo un pochino abbassati troppo. Servivano i tre punti e li abbiamo ottenuti quindi continuiamo la nostra rincorsa con la solita tranquillità».

Ora il campionato osserverà una giornata di riposo per le festività pasquali: per il Tolfa si riprenderà con turno infrasettimanale il prossimo mercoledì 3 aprile: in questa data, allo Scoponi, si giocherà l'atteso e sentito derby di alta classifica con i cugini del Santa Marinella.

