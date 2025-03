Arriva la 28esima giornata del campionato Regionale di Promozione Lazio, il calendario prevede una difficile sfida interna per il Tolfa. I collinari allenati da Roberto Macaluso affronteranno alle 15 gli ospiti del JFC Civitacastellana, formazione che viaggia in ornultima podizione e che è in piena litta per la salvezza. In questi giorni i viterbesi non hanno nascosto la loro ferma volontà di salire a Tolfa per tentare il colpaccio e tornare a casa con i tre punti. Ma il Tolfa di certo non resterà a guardare: i biancorossi giocheranno il tutto per tutto per tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive subìte negli ultimi due impegni. I collinari si presentano all'appello con qualche defezione: mister Macaluso non potrá contare su Roccisano che deve osservare il turno di squalifica, ne Pasquini che è fuori per infortunio e nemmeno su Galletti che non potrà giocare perchè ha l'influenza.

«Per noi è una partita importante da affrontare bene e da giocare altrettanto bene - spiega mister Roberto Macaluso - sfidiamo una squadra che sta cercando di conquistare punti salvezza e faranno di tutto per vincere. Noi veniamo da due vittorie e due sconfitte consecutive quindi, al di là dell'avversario odierno, dobbiamo assolutamente fare una partita importante e ben giocata per cercare di tornare alla vittoria. Siamo chiamati a fare un'ottima prestazione. Al di là di ogni cosa per affrontare la sfida di oggi serve un Tolfa come è stato per la gran parte della stagione. Dobbiamo essere concentrati e vogliosi, anzi affamati di punti e di vittoria. Vogliamo mantenere le posizioni alte della classifica».

Sulla stessa linea il granitico è bravissimo giocatore Marco Bevilacqua, un calciatore amato dai tolfetani che l'hanno ormai adottato e lo considerano uno delle bandiere dei biancorossi. «Partita difficile, come tutte d'altronde, che vanno interpretate con la giusta concentrazione in quanto per il Jfc sono le ultime chance per provare a salvarsi. Noi stiamo abbastanza bene, però mancherà il capitano Roccisano e con lui, Pasquini e Galletti (senza dimenticare Quinti che con l'infortunio subìto ormai per lui la stagione è finita) e quindi sono assenze importanti. C'è da dire che da inizio anno ormai conviviamo sempre con svariate assenze. Veniamo da due sconfitte e, quindi, davanti al nostro pubblico vogliamo e dobbiamo conquistare punti per continuare a restare attaccati al treno playoff».

©RIPRODUZIONE RISERVATA