Trasferta ostica per il Tolfa. Dopo aver osservato il turno di riposo, il team allenato da mister Roberto Macaluso torna in campo oggi.

I collinari in questa settima giornata di andata del campionato Promozione del Lazio (girone A) sono attesi dall'Atletico Salaria Vescovio sul campo Salaria Sport Village di Roma.

Per la squadra collinare (6 punti in classifica) sarà una partita non semplice contro una squadra che finora è andata sotto le aspettative (al momento la squadra collinare è terzultima a 3 punti), ma ha a disposizione diversi giocatori di spessore.

Il Tolfa cercherà un risultato di prestigio per recuperare alcune posizioni di classifica, dopo aver perso dei punti nelle precedenti gare causa sfortuna e imprecisione sotto porta. Il tecnico biancorosso, Roberto Macaluso, a proposito di questa sfida afferma: «Per questa sfida saranno out Mundo e Galletti. È una partita contro una squadra che viene da una sconfitta, quindi in casa cercherà di riscattarsi, ma il Tolfa si farà trovare pronto alla battaglia».

L'Atletico Salaria è una squadra con tanti tifosi e oggi, i giocatori dell'Atletico Salaria Vescovio, davanti ai propri sostenitori faranno di tutto per vincere, ma il Tolfa scenderá in campo per vincere e intascare punti preziosi e ce la metteranno tutta per tornare a casa vincenti. Si affrontano quindi in terra capitolina due squadre alla ricerca di punti e fame di vittoria, quindi si prevede una sfida al cardiopalma. In questi giorni di fermo il Tolfa ha recuperato alcuni infortunati; mister Macaluso e gli altri tecnici hanno allenato e preparato bene i ragazzi e hanno preparato la partita.

«Riprendiamo oggi il campionato dopo la sosta con una trasferta difficilissima - spiega il presidente del Tolfa, Alessio Vannicola - credo sarà un campionato difficilissimo ed equilibrato. La società ha molta fiducia riguardo lo staff tecnico (mister Macaluso e gli altri collaboratori). l ragazzi si stanno allenando molto bene (a parte gli infortuni). Il campionato è molto lungo e dobbiamo cercare di ottenere il prima possibile la salvezza».

Fischio di inizio alle ore 11. A dirigere la gara sarà il signor Alessandro Massafra (Ostia Lido), coadiuvato da Umberto Francesco Pellecchia (Ciampino) e Federico Affronti (Ostia Lido).

Mister Macaluso per questa sfida ha convocato: Borriello, De Clementi, Salvato, Ficorella, Marziantonio, Roccisano, Santi, Nuti, Bevilacqua, Quinti, Pasquini, Fedeli, Giovani, Martinelli, Pangi, Vittorini, Fagioli, Orchi e Zambito.

