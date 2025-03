Domenica 16 febbraio la Tirreno Atletica è stata protagonista nel bellissimo parco degli acquedotti, dove s’è svolta “Liberiamoci di corsa”, la seconda tappa del trofeo regionale giovanile di cross, gara in cui si assegnano i titoli provinciali con Fidal Cp Roma, Fidal Lazio e atletica Villa Gordiani. In ricordo di Paola Pigni, quella che fu una vera pioniera delle corse al femminile, una donna coraggiosa, determinata, una rivoluzionaria, una figura di cui si parla poco e ottimo questo evento che pone i riflettori sulla medaglia di bronzo nei 1500 metri piani ai Giochi olimpici di Monaco di Baviera 1972 e agli Europei di Atene 1969 che sempre in quell’anno siglò il primato mondiale sulla distanza; due volte campionessa mondiale di corsa campestre. Nella classifica a squadre, la categoria ragazzi (2012-2013) sia al maschile che al femminile si piazza in testa alla classifica, mentre la categoria cadetta ( 2010-2011) è 5^tra le ragazze e 7^ tra i maschi. Nei risultati individuali regionali, Elena Riccobello è bronzo, 7^ posizione per Chiara Riccone che con Erika Bellanca ed Emma Rosa chiudono la squadra sui 1000m. La squadra dei 1500m U14 è composta da Andrea Tavella al bronzo, Leonardo Grossi 6^,Francesco Papacchini 7^, che con Francesco Leoncelli e Leone Lasagna nelle posizioni di rinforzo si piazzano in testa alla classifica e attendono la terza e ultima prova del 02 marzo a Cassino per cercare di afferrare la coppa. Tra i cadetti (2010-2011) bronzo a Sofia Biondi, con lei compongono la squadra impegnata sui 2000m Letizia Merone e Matilda Lancioni; al maschile 10^ piazza con Andrea Mari sui 2500m con il compagno Lorenzo Aradis a seguire. Salgono a podio al campionato provinciale Elena Riccobello con al maglia da campionessa della provincia di Roma, argento per Andrea Tavella e Sofia Biondi; salgono sul podio a otto Chiara Riccone 4^, Leonardo Grossi 4^, Francesco Papacchini 5^ e Andrea Mari 8^. A far da cornice alle categorie degli adolescenti, una nuvola di bambini in quella che è considerata una vera festa del cross: scalpitanti e vibranti di energie i nostri esordienti dalle cat 8 e 10 che ci hanno emozionato in ogni loro passo e sorpasso: Nathan Tramontano, Bruno Alessandro Di Fabio, Andrea Palminteri, Emma Cattaneo , Diana Merone, Elena Bennani, Sirio e Nicholas Valenti, Flavio e Leonardo Esposito. Al challenge di cross corto sulla distanza dei 3km Matteo Testi chiude la seconda di tre prove in 10’17 e Marco Zeroli rientra in zona agonstica ripartend proprio dal cross chiuso in 10’55.

Intanto a Rieti si svolge il campionato regionale invernale di lanci lunghi, al seguito di Mauro Leoni tutte e tre le atlete, una per ogni disciplina sono al personal best: Valentini Mellini cat allieve fa atterrare il disco a 24,31m; Beatrice Pelliccione stessa cat, al giavellotto da 600gr che atterra a 28,20 e Virginia Vispi cat junior al getto del peso di 4kg segna la misura migliore a 8,22m.

Due giorni dopo, martedì 18, al Moretti-della Marta di Civitavecchia di scena i Campionati studenteschi di corsa campestre. Una tradizione consolidata tra Civitavecchia la Fidal e l’attività per le scuole con il nostro supporto tecnico e logistico, per la fase di selezione interdistrettuale dei campionati sportivi studenteschi di cross. Tutti nella memoria abbiamo i “nostri giochi della gioventù” , e continua ancora oggi il tridente tra federazione, MIUR e la nostra associazione nella promozione dell’atletica leggera. Finale provinciale il 6 marzo a Roma e poi finale regionale a Cassino sullo stesso percorso che ospiterà i campionati italiani di cross. Presenti al “Moretti-Della Marta” le scuole di primo grado: ic.via xvi settembre civitavecchia, i.c.don milani civitavecchia, p.le della gioventu' s.marinella, i.c. alpi ladispoli, i.c. ladispoli 1, i.c.p.zaveria cassia. per le scuole di secondo grado gli istituti: liceo galilei civitavecchia, istituto marconi civitavecchia, iiss calamatta civitavecchia, i.i.s. via dell'immacolata 47, isis e.mattei cerveteri. Circa 200 gli studenti che hanno corso su distanze a partire dai 1000m per la prima media in crescendo fino alle classi 5^ delle superiori, tanta partecipazione e gare molto combattute. Una parentesi di complimenti ai nostri ragazzi che hanno ben gareggiato, abbiamo visto in gara piazzarsi fra i primi posti anche ragazzi che praticano altre discipline come la velocità e i lanci segno evidente che l’atletica leggera prepara ad affrontare qualsiasi situazione; naturalmente un plauso a tutti i nostri tecnici che preparano la squadra in modo ottimale. Un resoconto dei risultati dei biancoazzurri: Cat junior (2006-2007) arrivo simultaneo alla testa della gara a braccia alzate per Asia Bernardini e Myriam Tofi; 4^ Consuelo Giovagnoli, 6^ Annalisa Aiello. Al maschile 6^Andrea Augelli, 7^Francesco Pierucci, 8^ Dario Brizi, 11^Scala Tiziano, 12^ Gabella Alessio, 13^ Gabriele Cecchetti, 14^ 14^ Davide Tiselli, 17^ Gabriele Scognamiglio. Cat Allieve (2008-2009-2010) vince Chiara Fanelli, 2^ Francesca Susca, 4^ Annalisa De Fazi, 5^ Aurora D’Onorio, 6^ Aurora Paolucci, 7^ Azzurra Candolfi, 8^ Erica Bernini, 10^ Giorgia D’Orazio, 11^ Valentina Mellini, 13^ La Grotteria Noemi, 15^ La Grotteria Rebecca. Classifica maschile 2^ Lorenzo Aradis, 5^ Andrea Mari, 14^ Daniel Ceccarelli, 16^ Tommaso Muneroni, 22^ Andrea Mochi Onori. Nella classifica del primo grado, cat Ragazze ( 2013-2014) vince Erika Bellanca, 7^ Marta Principi. Tra le cadette (2011-2012) vince Letizia Merone, 3^ Myriam La Rosa, 5^ Sandra De Fazi, 14^ Greta Simeoni. Tra i maschi 2^ Leonardo Grossi, 17^ Leonardo Panico e Francesco Papacchini.

