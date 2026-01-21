Giorni intensi e ricchi di impegni per la Tirreno Atletica, protagonista su più fronti tra strada, cross e lanci, in un avvio di stagione che conferma entusiasmo.

Si parte, come da tradizione, con La Corsa di Miguel, evento che apre simbolicamente la stagione su strada e che anche quest’anno ha invaso le vie di Roma con quasi 15.000 partecipanti. Correre per Miguel significa correre per la libertà, per i valori dello sport e della condivisione. Tredici gli atleti biancoazzurri al traguardo, con il miglior crono firmato da Jeferson Benato, 15° M35 in 36’01”, seguito da Gianluca Gori (38’38”, 11° M55) e dal positivo rientro agonistico di Lucrezia Adamo, 40’25” e 7ª senior. A seguire Tiziano Ferrari, Savino Lamastra, Massimo Ubertazzo, Simone Lombi, Massimo Gangarossa, Cristina Di Camillo, Simona Moggi, Agnese Ferri, Elisabetta De Leo e Pino Romiti, in un gruppo eterogeneo fatto di esperienza, rientri e prime emozioni, unito dall’arrivo suggestivo allo Stadio Olimpico, nella prima edizione senza Giorgio Lo Giudice, ma con il suo spirito sempre presente.

Dal catrame ai prati dei Pratoni del Vivaro, teatro della prova unica di campionato regionale di cross, dove la Tirreno Atletica raccoglie un bottino importante: 10 medaglie individuali, due titoli regionali, due vittorie di squadra (junior e senior femminile) e il bronzo della squadra maschile, risultati che valgono l’accesso ai Campionati Italiani di cross di Selinunte. Subito bronzo sui 10 km per la squadra maschile composta da Daniele Mellini, Matteo Moretti, Federico Ubaldi, Gioele Romiti e Leonardo Oliviero, su un percorso tecnico e selettivo. Negli 8 km femminili arriva la maglia di campionessa regionale assoluta e Promesse U23 per Sara Pontani, il bronzo assoluto per la capitana Silvia Nasso (F40) e il bronzo Promesse per Matilde Patanè. Sui 5 km, la squadra junior femminile stacca il pass tricolore con l’argento di Asia Bernardini, il bronzo di Myriam Tofi e Consuelo Giovagnoli a completare il team. Bene anche le Allieve U18 con l’argento di Chiara Fanelli e la prova di Francesca Susca. Ancora argento nel cross corto Promesse per Matteo Testi, mentre Samuele Scifo chiude quarto assoluto. Esordio convincente tra gli assoluti per Andrea Mari, nono sui 5 km, e crescita evidente per gli junior U20 Francesco Pierucci e Daniel Ceccarelli sugli 8 km.

Spazio poi al Trofeo di cross giovanile, sempre ai Pratoni, con l’oro U14 di Chiara Riccone e la squadra momentaneamente al comando grazie ai piazzamenti di Erika Bellanca, Linda Carletti e Diana Merone. Nei Cadetti U16, tutti al primo anno, bronzo per Andrea Tavella e quarto posto di squadra con Grossi, Tofi, Papacchini, Leoncelli e Graziani. Buona prova per Elena Riccobello, sesta sui 2 km, mentre gli esordienti completano con entusiasmo il percorso: Daniel Zampone, Sirio Valenti, Elios Di Bucci e Maddalena Pasquini.

Chiusura a Rieti, nella prima fase del campionato regionale di lanci lunghi: Joel Calbi prosegue il percorso verso il decathlon con 6,12 nel lungo e 39,25 nel giavellotto, mentre Gaia Ferrilli, al debutto nella categoria assoluta, lancia a 32,20 con il giavellotto da 600 g, terza U18.

