Sono state tantissime, negli ultimi giorni, le gare in cui è stata impegnata la Tirreno Atletica, tra i Regionali delle varie categorie, ovvero Allievi, Junior, Promesse e Senior, fino al trofeo Giorgio Bravin. Facciamo un recap con questo articolo riassuntivo. Campionato regionale cat Allievi (2007-2006), una data infelice praticamente a ridosso dei campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Caorle dal 23 al 25 giugno, si rientra a casa “Moretti-della Marta” con la maglia da campionessa regionale impreziosita dal PB di Sara Pontani e l’argento di Myriam Tofi, risultati che piazzano le ragazze tra le prime 14 in Italia; con loro, l’argento di Gabriele Tarricone al salto in alto e insieme ai tanti bei personali degli altri ragazzi in gara. Consapevoli di aver lasciato per strada diverse medaglie regionali, l’assenza di alcuni ragazzi a questo importante appuntamento laziale, è dovuta a scelta tecnica di tenerli a riposo in via prudenziale in vista delle impegnative gare che affronteranno al tricolore. Ai Campionati italiani a Caorle saranno presenti undici atleti: Leonardo Dolci sui 2000msiepi e i 3000m; Sara Pontani 800m, 1500m; Myriam Tofi 1500m, 3000m; Asia Bernardini 2000 siepi e 3000m; Gabriele Tarricone al salto in alto e le staffette della 4x100 e della 4x400 con la presenza, oltre che dei ragazzi già citati, anche di Andrea Augelli, Gabriele Cecchetti e Francesco Pronunzio, Fabio Massimo Baliva, Gloria De Santis. L’esperienza sarà una rinnovata emozione per la Tirreno Atletica Civitavecchia, che ad ogni appuntamento tricolore aggiunge presenze alla lista degli ammessi ai Campionati italiani, sarà un’emozione assoluta per i nostri atleti che calcheranno il palcoscenico più importante in Italia per gli U18, e siamo certi con lo stesso impegno e dedizione che si vede durante gli allenamenti. Campionato regionale della cat junior-promesse- senior, risultati in crescita per la categoria dai 18 anni in su. Tante le prestazioni da sottolineare e tanti i progressi visti in pista e pedane. In evidenza la 4x400 assoluta con Feuli-Calbi-Vanzetti-Ubaldi, in 3'21”85 che, oltre a fregiarsi del titolo di campione regionale assoluto, riscrive la storia societaria e cittadina siglando il nuovo Miglior tempo in staffetta 4 per 1 giro e avvicinandosi sensibilmente al minimo di partecipazione al Challenge assoluto, evento che metterà in palio la maggior parte dei posti utili per gli Assoluti di Molfetta del 30 luglio, fino al raggiungimento dei ‘target number' previsti. Nelle gare individuali, centra il minimo dei tricolori cat Junior Matilde Patanè sui 3000msiepi, argento nella gara regionale che si ritaglia così una postazione allo “Zecchini” di Grosseto. Tra le Promesse, Riccardo Vanzetti in condizione ottima, è argento nei 400m e 800m e su entrambi sigla il PB con tempi di 50”19 e 1'57”11. Tra le staffette 4x100 assolute si ritaglia un posto di tutto rispetto la formazione con gli Allievi Augelli-Tarricone-Pronunzio-Cecchetti che è 5^ fra i senior in 44”86 e vola direttamente a Caorle ai campionati italiani di Cat. Ai 200m, Maria Laura Nastasi è oro e il suo è solo l'ennesimo risultato positivo delle giornate dedicate agli over18 disputate a più riprese fra i campi di Roma, Tivoli e Colleferro Tra i Master, Valter Michesi l'inossidabile è bronzo sui 5000m chiusi in 21'25” nella cat m70. Edizione n° 56 del Trofeo Giorgio Bravin allo Stadio Paolo Rosi di Roma. L'evento organizzato da Asi è il più longevo in assoluto tra le manifestazioni di atletica giovanile che si svolgono Italia, presenze importanti con numeri che si avvicinano ai 1200 atleti per circa 50 squadre provenienti da tutto lo “Stivale “, prestazioni di altissimo livello tecnico a sigillare che il “Bravin” è la manifestazione che ogni anno riveste il ruolo di importante trampolino di lancio U18 per i migliori ‘Cadetti e Allievi' italiani. Bronzo a squadre per la Tirreno Atletica Civitavecchia maschile, risultati importanti e conferme anche dalle ragazze che salgono a podio trionfanti. Leonardo Dolci vince i 2000 siepi in 6'12”17 con grinta e tenacia, bronzo al salto in alto per Gabriele Tarricone con la misura di 1,80m. Tra le cadette Beatrice Pelliccione è bronzo al salto in alto con la misura di 1,53m al PB. 1500m con doppio gradino sul podio con Myriam Tofi in 4'42”02 e Sara Pontani in 4'45”63 tra le prime quindici in Italia nella specialità; ai 2000m con barriere è Asia Bernardini a vincere in 7'25”54 al momento 9^ nelle graduatorie nazionali, Virginia Vispi al peso è in medaglia al 6^ posto con 8,21m. Attesa scalpitante grazie a questi risultati per i campionati regionali di categoria Allievi che si disputeranno a Roma il prossimo fine settimana e gli attesissimi campionati italiani che si svolgeranno a Caorle a fine giugno. La categoria dei cadetti ha dimostrato partecipazione e costanza nei risultati, alcuni acuti e risultati che prospettano promesse positive e ci auguriamo possano partecipare alle rappresentative regionali frutto di ardua selezione.

