Atto conclusivo del campionato di società della categoria cadetta (2009-2010) con la finale giocata a Rieti per la Tirreno Atletica. Passano al turno di finale a 12 squadre le ragazze con la nona posizione, e dopo i risultati dei due giorni al Guidobaldi, scalano una posizione e passano in ottava piazza. Due medaglie di bronzo, al salto triplo Beatrice Pelliccione alla misura di 10,07m e Viola Riccetti sugli 80m in 10”98.

Soddisfatti i tecnici sicuramente per i risultati ottenuti che migliorano costantemente ma soprattutto per la coesione delle ragazze nei riguardi della squadra. Due gare a testa e due staffette e nel dettaglio dei risultati delle protagoniste registriamo: Sofia Miranda Della Giacoma ai 300Hs 50”35 e al salto in lungo 4,53m; Viola Riccetti ai 300m 45secondi netti; Chiara Fanelli al battesimo dei 1200siepi in 4'42”93 e ai 2000m 7'52”32; Gaia Della Sorte abbina i 600m corsi in 1'57”18 ai 1000m chiusi in 3'39”88; ancora corse con 80m alle barriere con Beatrice Pelliccione in 13”48 e gli 80m piani e i 300m di Francesca Susca chiusi con il crono di 11”27 e 46”90. Ai concorsi, Irene Riccobello all'alto segna 1,40m e Sofia Fantozzi scaglia il martello a 32,72m e il peso a 6,55m.

Le staffette sono due, la 4x100 in 52”38 con Susca-Riccobello-Pelliccione-Riccetti e torna prorompente la staffetta svedese con le frazioni in crescendo di 100m-200m-300m-400m con Susca-Pelliccione-Riccetti-Della Giacoma in 2'36”00.

La squadra maschile per una posizione non è riuscita ad accedere alla finale a dodici squadre; tredicesima posizione per una squadra giovane e con inserimenti al primo anno di categoria che fanno già intravedere un positivo futuro di soddisfazioni in campo: Lorenzo Aradis, Lorenzo Maria Bocci, Andrea Mari, Alex Pifferi, Giordano Peluso, Fabio Di Francesco, Gianmarco Santoni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA