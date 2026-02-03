PHOTO
Dal campionato regionale di cross giovanile arrivano importanti soddisfazioni per la Tirreno Atletica con la convocazione in rappresentativa laziale di Andrea Tavella ed Elena Riccobello. Entrambi classe 2012, al primo anno nella categoria Cadetti, vestiranno i colori della FIDAL Lazio ai Campionati Italiani di cross in programma a Selinunte a fine mese.
Sul tracciato di Arce, vicino Frosinone, particolarmente ostico per i lunghi falsopiani e il fondo fangoso, a tratti paludoso, Tavella conquista un ottimo terzo posto nella prova dei 3 km, mentre Riccobello chiude quarta sul percorso da 2 km. Decisiva una gestione attenta delle curve, che ha permesso agli atleti di evitare insidiosi scivoloni.
In gara anche i compagni di squadra Leonardo Grossi, Francesco Tofi, Francesco Leoncelli e Letizia Merone, protagonisti di una prova solida e combattuta.
Spazio anche alla squadra U14, che vince la categoria Ragazze 2013-2014: spicca il bronzo di Chiara Riccone, accompagnato dai bei piazzamenti di Erika Bellanca, Diana Merone e Serena Matteo. Nella classifica combinata, insieme ai compagni già citati, il gruppo conquista un prezioso terzo posto regionale.
Nel campionato regionale di cross corto assoluto, sul percorso da 3 km, Matteo Testi chiude in quarta posizione nella categoria Promesse, difendendo con determinazione la posizione dagli attacchi degli avversari.
Weekend ricco di emozioni anche indoor, al PalaGuidobaldi di Rieti, in occasione del Campionato Regionale Assoluto. Gabriele Tarricone, reduce dal PB indoor ottenuto la settimana precedente ad Ancona, si rende protagonista di una gara intensa e carica di pathos: con la misura di 1,96 m firma il nuovo primato personale al coperto e conquista la medaglia d’argento regionale. Tentativo ambizioso poi a 2,02 m per il record personale assoluto, con un salto tecnicamente quasi perfetto, vanificato solo dal contatto del tallone con l’asticella.
Nel salto in lungo, bronzo U23 per Annalisa Azzurra Aiello con 4,35 m. Buone e costanti le prove di Sofia Prestigiacomo, mentre fanno il loro ingresso agonistico Aurora Paolucci ed Erica Bernini.
A Narni, per il Campionato Invernale di Lanci, Gaia Ferrilli migliora ancora il proprio primato personale, scagliando il giavellotto da 600 g fino a 33,40 m.
Infine, si torna sul litorale romano con la seconda prova della “Decathlon Running League” a Ostia Lido, con i percorsi da 10 e 15 km. Nella 10 km, Samuele Scifo centra il 4° posto assoluto e il 1° nella categoria M35 con il tempo di 35’05”, mentre Savino Lamastra conquista l’argento M60 in 42’09”. Sulla distanza dei 15 km, 5° posto M55 per Gianluca Gori in 58’51”. A completare il bilancio positivo, il primo sub 5’/km per il neo ingresso Tirreno Massimo Gangarossa (M45), che chiude in 1h12’31”.
