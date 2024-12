Il calendario agonistico è ancora in piena attività, mantenere alta la preparazione con il caldo afoso imprime ancora attenzione e dedizione ai particolari e gli Under 23 della Tirreno Atletica Civitavecchia non si sono accontentati dei podi ma ottenuto anche importanti record. Al Guidobaldi di Rieti gremito per i campionati dedicati alla categoria Junior e Promesse si aggiunge la stellare gemma dei test pre-olimpici sui 100 metri di Marcell Jacobs con tutto il team allenato da Reider: ai blocchi si piazzano il canadese de Grasse, il cinese Zhenye e per citare ancora nomi altisonanti il giapponese Sani Brown. Un test pre-olimpico con i tempi e gli orari specchio di ciò che si vedrà a Parigi ad inizio agosto. Il training camp del team allenato da Rana Reider ospitato a Rieti in questi mesi è una importante vetrina per il comune reatino in un luogo, uno stadio creato, costruito e strutturato per l’atletica leggera, un’eccellenza italiana che fa bene a tutto il movimento. Tornando alla bandiera biancoazzurra sono sette le medaglie conquistate: Ludovica Urru è campionessa regionale Under 23 sui 5000 metri in 18’39”90 e si aggiudica un posto ai campionati italiani di categoria che si svolgeranno tra due settimane sempre in terra reatina; Gabriele Tarricone sale a 1,96 metri al salto in alto veste la maglia di campione regionale e si piazza in testa alla classifica laziale, al momento è 8° in Italia ottima carta d’identità per i tricolori di categoria. 400 metri a 50”00 per Alessio Feuli e bronzo Under 23; stesso metallo e record personale per i giavellottisti Lorenzo Sacco Under 23 con la misura a 44,11 metri e la Under 20 Irene Migliori con 29,21 metri. Sacco per la prima volta al disco da 2kg scaglia l’attrezzo a 24,55 metri. Doppio impegno per Gioele Romiti con un argento e un bronzo rientra alla base con i personali sui 3000 metri siepi in 10’44”22 e sui 5000 metri 16’25”36. Ancora ottimi risultati per il team nelle gare Open: nei 100 metri Filippo Masoni sigla un importante PB con il tempo di 11”12 vincendo la batteria, Marco Borghini per il battesimo del rettilineo chiuso in 12”10 e sempre nella categoria Senior Eric Pifferi ferma il crono a 12”28 della terza batteria.

La cadetta (2009) Francesca Susca ottiene il suo secondo crono di sempre chiudendo gli 80 metri in 11”27; ai lanci categoria Allievi (2007) Virginia Vispi e Gabriele Scognamiglio al peso segnano rispettivamente 8,79m con il 3kg e 8,90m con l’attrezzo da 5kg; Valentina Mellini fissa la bandierina a 22,66 metri sua seconda miglior misura al disco.

