Si brinda in casa Tirreno Atletica Civitavecchia al rientro dai campionati italiani di società di corsa campestre. Delle cinque squadre inizialmente qualificate, a pochi giorni dalla partenza per Cassino (Frosinone) anche la squadra Allievi ha ricevuto il pass dal Comitato Regionale e così la formazione è scesa in campo in pieno.

«Un percorso molto tecnico, difficile da interpretare - afferma la dirigenza biancoazzurra - ma altamente suggestivo, con lunghe salite e rapidi cambi di direzione. Civitavecchia è stata l'unica società in Italia ad essere presente con tutte e sei le formazioni e ad essere presente in entrambe le classifiche combinate che ci vedono al 6° posto in quella femminile e all'11° in quella maschile. Sicuramente il 4° posto femminile nelle Under 20 vicine al podio delle compagini di Perugia, Torino e Milano è il risultato ragguardevole che va ad aggiungersi ad una trasferta già positiva. Allievi Under 18, Junior Under 20 e Senior si sono presentati al cospetto del presidente Fidal Stefano Mei onorando al meglio il tricolore con intensa partecipazione ed entusiasmo. La squadra biancoazzurra ha schierato anche due staffette Master che hanno corso la 4x2 km il sabato pomeriggio a ridosso, e come buon energizzante anticipo alla cerimonia di apertura dei “giochi tricolori” con il bronzo per la cat M60 con Claudio Furlan, Sandro Moriconi, Gianfranco Coppa e Valter Michesi; la M45 con Giuliano Natali, Floriano Panunzi, Valerio Guida e Mario Pelliccione è settima».

La squadra maschile Senior dei 10km ha portato sui campi di Cassino Matteo Moretti, Federico Ubaldi, Federico Orlando, Valerio Guida e Giuseppe Romiti, nelle fasi di qualificazione determinanti sono state le presenze di Andrea Azzarelli e Samuele Scifo; gli Junior, campioni regionali per il secondo anno consecutivo, partono al via degli 8km con Gioele Romiti, Joel Calbi, Daniele Mellini, Matteo Testi e Leonardo Dolci al primo anno della cat Under 20; per gli Allievi Under 18 si confermano le presenze di Gubbio del tricolore 2023 con Daniele Soresina e Francesco Pierucci a cui si aggiunge Vincenzo Franzese al passaggio alla cat assoluta.

Sezione femminile agguerrita la capitana Silvia Nasso trascina con la sua energia le compagne al 6° posto nella combinata di categoria con le Under 20 già campionesse regionali che si piazzano ai piedi del podio, un 4° posto che va ben oltre le aspettative previste grazie a Sara Pontani 16^, Ludovica Urru, Matilde Patanè e Francesca Chiodi. Le Allieve 2008 al passaggio di categoria coraggiose sul percorso da 5km sono Annalisa De Fazi, Nicole Serra e Consuelo Giovagnoli che hanno avuto come apripista le veterane Myriam Tofi e Asia Bernardini e quindi le senior sugli 8km, che hanno visto la vittoria tricolore per la pluricampionessa Nadia Battocletti delle Fiamme Azzurre, con Silvia Nasso, Cristina Di Camillo, Elisabetta Araujo e Alessia Sambuci con la presenza nella fase regionale di Isabella Papa.

