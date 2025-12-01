Ci pensa la Pantera, alias Alessio Teti a regalare il successo all’Aranova. La capolista liquida la Salaria per 1-0, mettendo in cascina altri tre punti preziosi. La gara è stata vibrante, con i padroni di casa che hanno dovuto affrontare una formazione arcigna e scorbutica, che ha lottato per portarsi via un pareggio. Ha avuto la meglio la formazione di mister Scarfini che dopo 13 giornate può vantare un ruolino di marcia importante, fatto di nove vittorie e quattro pareggi. Unica squadra del girone senza mai perdere. «Siamo un gruppo collaudato, coeso e proiettato a disputare un campionato che spero ci regali qualcosa di importante. Rimaniamo con i piedi in terra, il cammino è ancora lungo, troveremo momento più delicati, sarà lì che capiremo la sostanza della squadra», ha affermato bomber Teti».

