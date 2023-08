VITERBO - Altro fine settimana all’insegna delle amichevoli dopo quelle disputate nei giorni scorsi. Facendo un passo all’indietro primi test per i team di Promozione con la Sorianese che si è imposta per 5-0 sul team di Prima Categoria umbra del Fanello con reti di Vani (2), Giurato, Fraccaro e Valentini. I rossoblu di Del Canuto mercoledì giocheranno un’altra amichevole contro il Valentano. Buon test nella prima amichevole stagionale per il Ronciglione United che a Roma ha affrontato la formazione di serie D della Boreale. I capitolini si sono imposti nella ripresa per 2-0. Oggi cimini nuovamente in campo alle 18 al Valerio Ginnasi per un’altra amichevole contro la Juniores Nazionale della Flaminia Calcio allenata dal tecnico Avincola. In settimana è entrato in azione anche il Nuova Pescia Romana che si è imposto per 3-1 nel test esterno contro il team toscano del Manciano neo promosso in Prima Categoria. Per la compagine di Codoni reti di Fugalli, Zagami e Palmisani. Prossima sfida martedì 29 agosto contro la Fulgur Tuscania sul campo di quest’ultima. Oggi scende in campo il Castel Sant’Elia di mister Brunelli per la sfida contro il Riano, team di Promozione nel terzo impegno amichevole di questa fase precampionato dopo i test già sostenuti contro Orvietana e Favl Cimini.

Ieri nel tardo pomeriggio test del Tarquinia Calcio di mister Ercolani contro la Juniores Elite del Montefiascone, sempre ieri hanno giocato la loro amichevole le compagini del Tolfa e del Parioli, altri due team del girone A di Promozione mentre giovedì pomeriggio il Canale Monterano ha disputato un test a Civitavecchia contro la locale compagine nerazzurra che si è imposta per 3-0. Ricordiamo che domenica prossima inizierà la stagione ufficiale con gli impegni del primo turno preliminare di Coppa Italia. Per il calcio della Tuscia alle ore 11 il Ronciglione United ospiterà i romani del Fonte Meravigliosa mentre alle 15.30 si giocherà il derby provinciale tra Tarquinia Calcio e Castel Sant’Elia.

