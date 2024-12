Terza sconfitta consecutiva per il Borgo San Martino, che perde di misura al Galli contro l'Atletico Monterano.

Finisce 1 - 0 per gli ospiti, in una partita che non ha regalato molte emozioni. Il BSM ancora una volta si presentava con molte defezioni, che non hanno agevolato la prestazione dei ragazzi di mister Fara.

«Ci mettiamo molto impegno, non posso dire rimproverare nulla alla squadra, che si applica e cerca di fare sempre il meglio. Abbiamo incontrato tre buone squadre, purtroppo senza mai avere la squadra titolare. Sono fiducioso, dobbiamo riprenderci dalla prossima gara».

Prossimo impegno sul campo dell'Olimpico Roma, con un solo obiettivo vincere. Il dato positivo, invece, arriva dalla tifoseria.

Più di 100 spettatori domenica al Galli, un segnale di vicinanza degli sportivi che seguono una squadra che appare simpatica al pubblico locale. Anche se ora, ovviamente, ci vuole una vittoria per risalire la china.

