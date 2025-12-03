VITERBO - Mentre la avversarie del girone A sono impegnate nel turno infrasettimanale, le Terme Salus hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’impegno in programma domenica prossima alle 18 al PalaMalè contro le Foxes Giussano. Il calendario ha infatti riservato alle viterbesi il turno di riposo proprio in corrispondenza dell’infrasettimanale, quindi il gruppo diretto da coach Scaramuccia ha potuto iniziare già da martedì a preparare la gara valida per l’undicesimo turno di andata della stagione regolare.

Una sfida fondamentale per le Terme Salus, come conferma l’allenatore viterbese: «La classifica parla chiaro, le nostre rivali dirette stanno facendo punti mentre noi stiamo pagando a caro prezzo i guai fisici che ci hanno colpito in queste ultime settimane. Tra poco arriveremo al giro di boa della stagione regolare e dobbiamo provare a cogliere ogni occasione, soprattutto sul nostro parquet. Il riposo nel turno infrasettimanale ci consente di lavorare con un po’ più di tranquillità e cercare di far ritrovare una buona condizione fisica a chi ha avuto problemi, anche se sarà quasi impossibile recuperare Todorova che avrebbe potuto darci un contributo molto importante dopo la sosta per le Nazionali. A prescindere da chi sarà in campo domenica, però, dovremo andare in campo con la consapevolezza che si tratta di una gara da vincere a tutti i costi».

Decisamente in miglioramento le condizioni fisiche del capitano Federica Pasquali, anche lei costretta ad un impiego ridotto dopo la distorsione alla caviglia subita nella trasferta di Livorno. Il gruppo, senza le under 19 impegnate in una gara di campionato a Latina, è stato impegnato in un test contro una formazione giovanile maschile e continuerà a lavorare fino a venerdì pomeriggio quando è prevista la tradizionale seduta di rifinitura.

Intanto sono stati resi noti gli arbitri per la gara di domenica al PalaMalè: si tratta dei signori Marco Palazzo e Marco Guarino, entrambi di Campobasso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA